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拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登總統日前為競選連任活動募款時，爆粗口稱俄羅斯總統普亭是「瘋狂的王八蛋」（crazy SOB）。國營電視台記者22日就此事提問，普亭則諷刺地笑稱，此事證明拜登如果連任成功，對俄羅斯會更好。

根據此前新聞，拜登跟金主談到氣候變遷時表示，「有個普亭這種瘋狂的王八蛋以及其他人，讓我們老是要擔心核武衝突。不過，對人類生死存亡的威脅是氣候」。

塔斯社與路透報導，普亭回應提問的電視台記者札魯賓（Pavel Zarubin）時，露出了帶有諷刺意味的微笑，「我跟你最近談到了這件事，你問我說，我們會更傾向哪個人當下一任美國總統。我說了，我們會與任何總統合作。但我認為，拜登對俄羅斯更有利，從他剛才說的話來看，我完全正確，因為，對我講的話（拜登是俄方偏好的候選人），這就是適當的反應」。

按照普亭的說法，拜登總不能跟他講，「做得好，沃洛佳（普亭名字「佛拉基米爾」的暱稱），謝謝你幫我擺脫困境」。

普亭接著說，「在國內政策方面，我們了解美國發生了什麼事，這是一個完全恰當的反應，代表我是對的」。官媒RT補充報導，至於俄方會希望看到誰入主白宮，普亭告訴札魯賓，「我可以再說一次，拜登」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

普亭 拜登 俄羅斯

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