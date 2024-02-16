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日本匯率貶值、人口老化 被德國超車淪第4大經濟體

編譯中心／綜合15日電
日本去年第4季國內生產毛額（GDP）意外連續第二季萎縮。（歐新社）
日本去年第4季國內生產毛額（GDP）意外連續第二季萎縮。（歐新社）

受內需乏力拖累，日本上季經濟意外陷入衰退，以美元計算的整體經濟產值持續萎縮，掉到德國之後，也把全球第三大經濟體地位拱手讓給德國，並且牽動日本銀行（央行）終結負利率政策的前景。究其原因，就在於日圓貶值，以及日本人口持續老化。

日本內閣府15日公布，日本去年第4季國內生產毛額（GDP）經年化後初估萎縮0.4%，遠不如經濟學家預期的成長1.1%，且第3季經修正後的GDP也萎縮3.3%，為GDP連兩季萎縮，符合經濟陷入衰退的技術性定義。

上季民間消費年化萎縮0.9%，企業投資也下滑0.3%，反映消費與投資支出廣泛疲軟。

日本去年名目GDP成長5.7%至591.48兆日圓，以去年平均匯率計算約為4.2兆美元。相較下，德國去年名目GDP擴張6.3%到4.12兆歐元，以去年平均匯率計算約為4.5兆美元。名目GDP是以美元評估當前產出的價值，未經通膨調整。

這是日本繼十多年前把第二名讓位給中國後，再度排名滑落，原因之一是日圓兌美元匯率過去兩年大幅貶值。日圓兌美元匯率過去兩年貶值近20%，去年就貶值7%。

日本和德國都是以強大的中小型企業與穩健的生產力打造經濟，德國已運用強勢歐元與通膨展現穩固的經濟基礎，日圓疲弱則成為日本的扣分項目。

展望長期趨勢，日本成長都比德國慢，反映日本經濟生產力低落。經濟學家將此困境歸因於人口結構的危機：日本政府鼓勵民眾多生小孩的成效不彰，意味日本長期勞動短缺預料將會惡化。

東京大學經濟學教授岡崎哲二認為，最新數據反映日本地位減弱，可能使日本在國際舞台的話語權降低。岡崎哲二表示，已開發國家與新興國家之間的GDP差距正在縮小，印度名目GDP無疑將在未來幾年超越日本。

這也成為準備終結負利率政策的日銀，所面臨的棘手問題，特別是服務業和消費活動指標依然不振。市場原先預期日銀會在4月調高利率至零，但現在市場認為日銀4月前升息機率已降至63%。

經濟學家認為，日銀可能對調整貨幣政策更加審慎。穆迪公司資深經濟學家安格里克說，日銀可能更難說明升息為適當之舉，遑論展開一連串升息。

不過，也有經濟學家指出，最新公布的日本上季GDP只是初估值，仍會修正，且萎縮幅度小到令人懷疑日本是否真已陷入衰退，日銀仍可能在4月終結負利率。

日本 德國 匯率

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