俄媒：葉門叛軍高官稱 中、俄船隻可安全通過紅海

青年運動（Houthis）持續襲擊過境紅海的商船，不過俄羅斯塔新社19日報導，青年運動政治局成員穆罕默德·巴基蒂稱，來自中、俄的船隻可以安全通過紅海，不受威脅。（路透）

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）持續襲擊過境紅海的商船，引發全球航運危機，不過有兩國的船隻或能逃過一劫。俄羅斯 塔新社19日報導，青年運動政治局成員穆罕默德‧巴基蒂（Mohammed al-Bukhaiti）接受俄媒採訪時表示，來自俄羅斯和中國的船隻可以安全通過紅海，不會受到威脅。

根據環球網引據塔新社報導，巴基蒂表示，「就包括俄羅斯和中國在內的所有其他國家的船隻而言，他們在該區域的航行不會受到任何威脅。」他還說，「我們準備確保他們穿越紅海時的安全，因為航行自由對我們國家（也）很重要」。

去年10月7日新一輪以巴衝突爆發以來，青年運動頻頻在紅海水域襲擊關聯以色列 的船隻，以示對巴勒斯坦的支持。青年運動為「聲援巴勒斯坦」，在紅海襲擊與美國和以色列有關的商船，美國、英國則聯合發射百枚飛彈轟炸青年運動據點。

最近一周，這樣的對攻頻繁上演，紅海局勢升溫。美國五角大廈18日證實，美軍對青年運動發動了一周內的第5次打擊，並摧毀了部分可能用於襲擊紅海船隻的飛彈。據加拿大廣播公司報導，由於青年運動的襲擊，近期通過紅海的航運量暴跌70%。

對於近來中東地區緊張情勢，美國時代周刊指出，中東地區各種相互關聯的衝突來源都在加薩 。以色列對哈馬斯的報復性攻擊已造成超過2.4萬人死亡，釀成嚴重的人道災難，激怒了阿拉伯世界。

英國金融時報18日則發出評論文章指，世界不能依賴美國維持貿易和平，美軍試圖保持紅海貿易路線的暢通，但動機更多是地緣政治，而不是直接的經濟利益。

中國駐聯合國代表張軍上周在聯合國紅海局勢緊急會議上則指，當前紅海的緊張局勢是加薩衝突外溢影響的表現之一，「一邊放任加薩衝突延宕，一邊指望衝突不會擴大，這恐怕是一廂情願的錯覺」。至於美英兩國的聯合軍事行動「無法達成宣稱目標」，應避免魯莽的軍事冒險主義。