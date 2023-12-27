全球衝突升溫 15大軍工業者上半年接單超過去年全年

韓華拿到波蘭K-9自走砲戰車的大單，就接單成長規模而言是俄烏戰爭最大受益者。（路透）

俄烏戰爭在內地緣衝突加劇，全球各大軍工業者接單金額若非接近就是已達到歷史新高水準，且光是今年上半年已逼近去年全年規模。

英國金融時報對美國主要承包商、英國的貝宜系統（BAE System）以及南韓 的韓華Aerospace在內的15家國防集團分析發現，截至2022年底的最近年度可取得的數據中，積壓訂單總額達到7776億美元，較兩年前的7012億美元成長逾10%。

這一趨勢持續至今年，從上半年所得的完整單季數據來看，這些公司的積壓訂單金額達到7640億美元。

各國國防支出持續增加，也刺激投資 人對軍工股的興趣。MSCI全球軍工股這一年來上漲25%。歐洲的Stoxx航太和防衛股指同時間上漲超過50%。

斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）統計，全球國防總支出2022年的實際值成長3.7%，達到2兆2400億美元的新高。

韓華Aerospace新訂單成長最快，據金融時報分析，積壓訂單從2020年的24億美元激增至2022年底的152億美元。受到俄烏戰爭影響，韓華拿到波蘭K-9自走砲戰車的大單。據Siprit統計，南韓在輸出軍火的世界排名2022年已升至第九位，高於兩年前的31位。

德國戰車製造商萊茵金屬（Rheinmetall）也是俄烏戰爭的一大受益者，積壓訂單已從2020年的148億美元增至2022年的279億美元。今年上半年，積壓訂單達到325億美元。

並非所有支出成長都跟烏克蘭 有關。舉例來說，英國貝宜系統的積壓訂單由618億美元增至708億美元，主要拜現有計畫的新訂單所賜，包括潛艇、巡防艦和戰機。該公司積壓訂單2023年上半年達到創紀錄的842億美元。