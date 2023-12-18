劍指中國 日防衛預算連3年新高 岸田支持率剩16%陷下台水域

日本防衛省編列2024年防衛預算，金額達7.7兆日圓。（路透資料照片）

日本 政府已就2024年度中央政府總預算 案編列約7兆7000億日圓（約540億美元）防衛經費展開最後協調，連續三年創新高。這筆預算包括美軍整編經費。

與此同時，日本和東南亞國協（ASEAN）在東京舉行慶祝友好合作50周年特別高峰會，與會領袖及其代表17日通過著重安保和經濟合作並尊重法治的共同願景聲明。各國將強化海洋安保合作，致力印太和平穩定，以及增強供應鏈韌性，促進區域繁榮並推廣年輕世代等民間交流。

日本共同社報導，日本政府為徹底強化防衛能力，日前決定從2023年度到2027年度為止的5年內，總計投入約43兆日圓防衛預算，而2024年度是第2年，目前規畫預算規模已大幅超過之前寫下歷史新高紀錄的2023年度原始預算約6兆8000億日圓。針對中國及北韓威脅，日本首相岸田文雄 早在去年已宣示，到了2027年底，要將國防預算提高到國內生產毛額（GDP）的2％。

另據外媒報導，日本、東協特別峰會東道主岸田文雄在和共同主席印尼總統佐科威的聯合記者會說，日本及東協領袖也通過涵蓋文化交流與農業協助等130個具體項目的合作計畫。今年東協輪值主席佐科威則說，日本和東協是互信夥伴，將維持區域和平穩定並遵守國際法。

前述聲明提到，推動基於規則的印太是日本及東協共享觀點，希望使印太自由開放，同時納入東協的團結、中立、包容及透明等原則。與會領袖亦強調尊重領土主權和領土完整，和平解決分歧或爭端、不使用武力威脅，但該聲明未點名中國。

除了安保，與會11國在經濟上也矢言推廣再生能源和支持數位相關新創企業，並加速推動公私部門注資去碳化。岸田表示，日本將增加投資東協，在未來五年內設法籌募逾350億美元官民資金。領袖們也宣布啟動下一代汽車產業新計畫，以擘畫持續使東協成為汽車製造及出口重鎮的策略。

另外，針對中菲南海爭端愈演愈烈，與會的菲律賓總統馬可仕16日接受每日新聞等日媒訪問時說，近幾月或幾年來南海緊張不減反增。中國帶來的挑戰需新解方，僅靠日菲磋商中的相互准入協定（RAA）還不夠，馬尼拉必須（與更多國家）有更多這類安排。