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美日韓國安首長會 共享北韓飛彈情資

編譯陳曉慈、茅毅／綜合報導
南韓國家安保室室長趙太庸（中）9日在青瓦台召開聯合新聞發布會後，與美國國安顧問蘇利文（左）和日本國家安保局局長秋葉剛男（右）握手。（美聯社）
南韓國家安保室室長趙太庸（中）9日在青瓦台召開聯合新聞發布會後，與美國國安顧問蘇利文（左）和日本國家安保局局長秋葉剛男（右）握手。（美聯社）

美國國安顧問蘇利文、日本國家安保局局長秋葉剛男及南韓國家安保室室長趙太庸，9日在南韓首爾龍山區總統辦公室大樓會談，商討因應北韓、「假新聞」對民主社會介選，以及共創自由開放、繁榮安全印太等廣泛議題，並重申將繼續支持台海和平穩定與東海、南海的航行自由。

綜合路透、法新社和韓聯社等媒體9日報導，蘇、秋、趙三人以8月美日韓大衛營峰會為基礎，商討深化三方安全及經濟合作的具體方案。會後蘇利文表示，三人同意採取新舉措，以因應北韓網路犯罪、虛擬貨幣洗錢、軍事偵察衛星等太空及試射飛彈等威脅，包括自本月起共享對北韓飛彈的預警即時資訊。三方還將合力打造更自由安全的印太。

趙太庸說，三人又再確認將加強合作落實安理會決議，即北韓應完全非核化並停止武器交易。三人還談及俄烏戰爭及以巴情勢等議題，以及北韓與俄羅斯漸增的軍事合作，例如平壤提供俄國侵烏所需彈藥。

秋葉剛男提到，北韓非法網路活動已形成最新挑戰。北韓藉此籌募研發核飛彈資金。聯合國去年一份報告就警告，平壤虛擬貨幣犯罪愈來愈猖獗，去年利用先進技術竊取的虛擬貨幣數量竟創新高。

這場美日及南韓國安首長會還談到，三國將聯手打擊假新聞，避免假消息影響一國的選舉公正及民主社會，明年也將召開相關會議。韓聯社報導，這可視為防範中國大陸、俄國和北韓介入外國選舉的作為。

此外，美國國會兩院軍事委員會7日公布協商版的2024會計年度國防授權法（NDAA）草案，除提及台灣，當然也包括其正式盟邦日本、南韓（下稱韓）及澳洲。草案要求拜登政府強化對韓「核保護傘」，在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）下提供澳洲三艘維吉尼亞級核動力潛艦，以及要求美國國防部長調整現行駐日美軍指揮架構，以和日本自明年度起新設的陸海空自衛隊常設統合司令部（PJHQ）對接。

美國聯邦參、眾議院院會預定下周表決NDAA，通過後交由美國總統拜登簽署生效。2024會計年度NDAA將美國國防預算定為8742億美元。

北韓 虛擬貨幣 南韓

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