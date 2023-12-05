俄羅斯大選將近 普亭造勢拒絕按「核按鈕」

俄羅斯總統普亭。（歐新社）

俄羅斯總統普亭 今天參觀一場關於俄羅斯成就的大型展覽，看起來像是為他明年3月競選連任暖身。展場布置了模擬核試控制台，上面有個「核按鈕」，但他不願按下。

路透報導，普亭（Vladimir Putin）在展場聽取蘇聯時代核彈設計的說明，並參觀啟動核試的模擬控制台，接著透過視窗觀看爆炸和蘑菇雲的影像。

自俄羅斯去年2月侵略烏克蘭以來，普亭經常提醒西方國家俄羅斯核武庫的規模和能力，揚言任何企圖對俄國 發動核攻擊的人都會消失在地球上。

他在白俄羅斯 部署了戰術核飛彈，撤銷批准「全面禁止核子試爆條約」（CTBT），並暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty），同時堅稱俄國並未魯莽「揮舞」原子武器或改變使用這類武器的原則。

預料71歲的普亭將在本月確認再次競選以延續6年總統任期。他今天露面參觀展覽似乎是為選戰暖身。

他與一群學童在巨大白板上留言，寫下未來的希望；學童們把願望掛在耶誕樹上，希望他能實現，他從中挑出了若干。

俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）於1999年下台後，普亭成為代理總統，自此就輪番以總統或總理身分治理國家。

若普亭再擔任6年總統，將超越從1924年到1953年領導蘇聯的史達林（Joseph Stalin），成為自18世紀凱薩琳大帝（Catherine the Great）以來，掌權最久的俄羅斯統治者。

對普亭來說，參選只是一道程序，在國家和官方媒體支持下，主流輿論幾乎不會有異議，可篤定勝選。

反對派政治人物指稱這場大選只是民主的遮羞布，用來替普亭治下的俄羅斯腐敗獨裁政權擦脂抹粉。他們還說，這種選舉經常納入實力不強的候選人，營造競爭的假象。

普亭的支持者則駁斥這類說法，稱獨立民意調查顯示他的支持率高達8成以上。他們認為，普亭恢復了俄羅斯在蘇聯垮台時失去的秩序和一些影響力。