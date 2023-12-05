我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

俄羅斯大選將近 普亭造勢拒絕按「核按鈕」

中央社／莫斯科4日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。（歐新社）
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

俄羅斯總統普亭今天參觀一場關於俄羅斯成就的大型展覽，看起來像是為他明年3月競選連任暖身。展場布置了模擬核試控制台，上面有個「核按鈕」，但他不願按下。

路透報導，普亭（Vladimir Putin）在展場聽取蘇聯時代核彈設計的說明，並參觀啟動核試的模擬控制台，接著透過視窗觀看爆炸和蘑菇雲的影像。

自俄羅斯去年2月侵略烏克蘭以來，普亭經常提醒西方國家俄羅斯核武庫的規模和能力，揚言任何企圖對俄國發動核攻擊的人都會消失在地球上。

他在白俄羅斯部署了戰術核飛彈，撤銷批准「全面禁止核子試爆條約」（CTBT），並暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty），同時堅稱俄國並未魯莽「揮舞」原子武器或改變使用這類武器的原則。

預料71歲的普亭將在本月確認再次競選以延續6年總統任期。他今天露面參觀展覽似乎是為選戰暖身。

他與一群學童在巨大白板上留言，寫下未來的希望；學童們把願望掛在耶誕樹上，希望他能實現，他從中挑出了若干。

俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）於1999年下台後，普亭成為代理總統，自此就輪番以總統或總理身分治理國家。

若普亭再擔任6年總統，將超越從1924年到1953年領導蘇聯的史達林（Joseph Stalin），成為自18世紀凱薩琳大帝（Catherine the Great）以來，掌權最久的俄羅斯統治者。

對普亭來說，參選只是一道程序，在國家和官方媒體支持下，主流輿論幾乎不會有異議，可篤定勝選。

反對派政治人物指稱這場大選只是民主的遮羞布，用來替普亭治下的俄羅斯腐敗獨裁政權擦脂抹粉。他們還說，這種選舉經常納入實力不強的候選人，營造競爭的假象。

普亭的支持者則駁斥這類說法，稱獨立民意調查顯示他的支持率高達8成以上。他們認為，普亭恢復了俄羅斯在蘇聯垮台時失去的秩序和一些影響力。

普亭 白俄羅斯 俄國

上一則

南非美人魚尾鰭卡礁石 急斷尾求生

下一則

以色列國安局長音檔：全球追殺哈瑪斯分子

延伸閱讀

因應北約擴張 普亭再增兵17萬人

因應北約擴張 普亭再增兵17萬人
因應北約擴張 普亭再增兵17萬人 強調不是軍事動員令

因應北約擴張 普亭再增兵17萬人 強調不是軍事動員令
美官員：明年美國大選結果出爐前 普亭不會結束戰爭

美官員：明年美國大選結果出爐前 普亭不會結束戰爭
普亭：西方不能壟斷人工智慧 俄羅斯會加強發展

普亭：西方不能壟斷人工智慧 俄羅斯會加強發展

熱門新聞

(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議