我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

SpaceX載南韓首枚間諜衛星升空 局勢更緊繃

編譯中心／綜合1日電
南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（美聯社）
南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（美聯社）

繼上月21日北韓發射首枚軍事間諜衛星後，南韓本月1日搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭發射第一枚軍事間諜衛星，不僅加劇朝鮮半島緊張局勢，也加深朝鮮半島的太空競賽。

中央社引述法新社報導，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運這枚南韓偵察衛星，在加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。這架火箭箭體上印有「南韓」（KOREA）的字樣。

韓聯社(Yonhap News Agency)報導，獵鷹9號在上午10點19點升空，並在發射後約4分鐘時將偵察衛星送入軌道。

此前，南韓是仰賴美國間諜衛星監視北韓的動態；如今這枚偵察衛星進入軌道，代表南韓擁有了首枚國產間諜衛星，來監控擁有核武的北韓。

據報導，南韓的衛星將在距離地表400至600公里的軌道上運行，最小能夠偵測到30公分的物體。偵察衛星1號接下來將進行系統測試，預計需要4至6個月的時間，預計在明年上半年內開始執行任務。

韓聯社引述南南韓防部官員指出：「考慮到解析度以及它對地球的觀測能力，我們的衛星科技排在世界前5名。」

首爾計畫在2025年年底前再發射4枚間諜衛星，以提升對北韓的偵察能力。

北韓發射間諜衛星後，美國11月30日聯合澳洲、日本和南韓祭出新制裁，將多名海外代理人列入黑名單，指控他們協助北韓規避制裁措施，包括取得大規模殺傷性武器計畫的收入和技術。

路透報導，美國財政部聲明指出，這次也對網路間諜組織Kimsuky實施制裁，指控Kimsuky蒐集情報以支持北韓的戰略和核子野心。

美國財政部表示，Kimsuky主要利用網路釣魚方法來針對受雇於政府、研究中心、學術機構和其他機構的人員，包括在歐洲、日本、俄羅斯、南韓和美國。

主管恐怖主義和金融情報的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中指出：「美國、澳洲、日本和南韓今天的行動，反映我們對抗平壤非法活動破壞穩定的共同承諾。」

北韓在衛星發射後表示，領導人金正恩檢視了白宮、五角大廈和諾福克（Norfolk）海軍基地美國航空母艦的衛星照片。北韓中央通信社（KCNA）也報導說，除了華府之外，這顆衛星還拍攝到南韓、關島和義大利的城市與軍事基地。

南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（美聯社...
南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（美聯社）

南韓 北韓 間諜

上一則

西班牙「男女合監」 為獄友重返社會做準備

下一則

紐西蘭陷「識字危機」 3成青少年無法讀寫… 學校將禁用手機

延伸閱讀

與北韓較勁 南韓首顆偵察衛星在美升空

與北韓較勁 南韓首顆偵察衛星在美升空
南韓11月出口高於預期 晶片出口16個月來首見成長

南韓11月出口高於預期 晶片出口16個月來首見成長
金與正批美雙面人：絕不跟白宮談主權

金與正批美雙面人：絕不跟白宮談主權
北韓再控美軍偵察機入侵經濟區 戰機緊急升空應對

北韓再控美軍偵察機入侵經濟區 戰機緊急升空應對

熱門新聞

前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功