SpaceX載南韓首枚間諜衛星升空 局勢更緊繃

南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（美聯社）

繼上月21日北韓 發射首枚軍事間諜 衛星後，南韓 本月1日搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭發射第一枚軍事間諜衛星，不僅加劇朝鮮半島緊張局勢，也加深朝鮮半島的太空競賽。

中央社引述法新社報導，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運這枚南韓偵察衛星，在加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。這架火箭箭體上印有「南韓」（KOREA）的字樣。

韓聯社(Yonhap News Agency)報導，獵鷹9號在上午10點19點升空，並在發射後約4分鐘時將偵察衛星送入軌道。

此前，南韓是仰賴美國間諜衛星監視北韓的動態；如今這枚偵察衛星進入軌道，代表南韓擁有了首枚國產間諜衛星，來監控擁有核武的北韓。

據報導，南韓的衛星將在距離地表400至600公里的軌道上運行，最小能夠偵測到30公分的物體。偵察衛星1號接下來將進行系統測試，預計需要4至6個月的時間，預計在明年上半年內開始執行任務。

韓聯社引述南南韓防部官員指出：「考慮到解析度以及它對地球的觀測能力，我們的衛星科技排在世界前5名。」

首爾計畫在2025年年底前再發射4枚間諜衛星，以提升對北韓的偵察能力。

北韓發射間諜衛星後，美國11月30日聯合澳洲、日本和南韓祭出新制裁，將多名海外代理人列入黑名單，指控他們協助北韓規避制裁措施，包括取得大規模殺傷性武器計畫的收入和技術。

路透報導，美國財政部聲明指出，這次也對網路間諜組織Kimsuky實施制裁，指控Kimsuky蒐集情報以支持北韓的戰略和核子野心。

美國財政部表示，Kimsuky主要利用網路釣魚方法來針對受雇於政府、研究中心、學術機構和其他機構的人員，包括在歐洲、日本、俄羅斯、南韓和美國。

主管恐怖主義和金融情報的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中指出：「美國、澳洲、日本和南韓今天的行動，反映我們對抗平壤非法活動破壞穩定的共同承諾。」