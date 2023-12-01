接替雷根號 美航艦喬治華盛頓號明年駐防日本

正在維吉妮亞州諾福克海軍基地整裝的美軍喬治華盛頓號航空母艦，預計明年重返第七艦隊，駐防日本橫須賀海軍基地。(中央社)

已大修6年的美軍尼米茲級核動力航空母艦「喬治華盛頓號」，預計2024年將接替雷根號航空母艦駐防日本 。航艦指揮官高特表示，換防後的首要任務是確保區域穩定，並與區域盟友及夥伴合作。

●●綜合外電報導，喬治華盛頓號航空母艦預計明年4月從諾福克海軍基地出發，前往加州 聖地牙哥海軍基地與換防的雷根號航空母艦會合，並進行訓練與交接後，將重返第七艦隊，駛往日本橫須賀美軍基地駐防。

指揮官高特（Brent Gaut）昨天表示，喬治華盛頓號駐防後將接手雷根號的任務，首要目的是與區域夥伴合作，確保區域穩定；針對如何協助區域夥伴嚇阻中國，高特指出，船艦的能力十分重要。部分國家挑釁時，若被要求採取行動，「會準備好」。

高特表示，第七艦隊對區域穩定至關重要，未來會持續支持區域合作夥伴，讓他們了解美國與區域夥伴關係相當重要，並確保區域穩定，維持自由貿易、依循國際法執行航行自由。

他指出，對於部分國家故作姿態的挑釁行為，若被要求做出回應，採取行動，「會準備好」。

喬治華盛頓號是美國海軍尼米茲級（Nimitz Class）核動力航空母艦6號艦。喬治華盛頓號曾於2008年編入第七艦隊，駐防日本橫須賀海軍基地，是史上第一艘駐紮於日本境內的核子動力艦艇。

喬治華盛頓號於2017年返回美國維吉尼亞州 的紐波特紐斯船廠進行大修後，轉往諾福克海軍基地整裝。