金與正批美雙面人：絕不跟白宮談主權

金正恩的胞妹金與正(右)近日開嗆「美國是雙面人」。(路透)

美國和北韓 駐聯合國 大使27日於聯合國安理會上罕見公開爭辯，對此，金正恩的胞妹金與正近日開嗆「美國是雙面人」，怒轟美國自己的行為是踐踏主權國家的自主權，根本雙重標準，不會針對主權與美談判。

路透報導，美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）27日於安理會上譴責北韓發射間諜衛星一事違反聯合國大會決議，並強調朝美應重啟對話，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）隨後與葛林斐德罕見公開爭辯，雙方皆認為國家是被迫採取防禦性行動。

對此，金與正29日發表聲明抨擊，在美國核動力航母和核潛艦部署於朝鮮半島的軍事挑釁舉動之際，葛林斐德卻提出展開朝美恢復對談，痛批「華府是雙面人」，並指「美國在安理會上行為根本極度雙標」，批評美國高壓又武斷的作風危害地區和平穩定，而非北韓的宇宙開發計畫，強調北韓將秉持一貫立場，為對決做好準備。

此外，北韓官媒報導，軍事偵察衛星拍攝到日本 沖繩縣美軍嘉手納基地。雖然北韓連日宣傳拍到駐韓美軍基地、美國本土基地等，但今天是首次主張拍攝到日本。

日本朝日新聞引述北韓中央通信社（KCNA）報導指出，北韓國家航空航天技術總局（NATA）平壤綜合管制所29日向北韓領導人金正恩報告，偵察衛星除了拍攝到位於日本沖繩縣的美軍嘉手納基地外，還拍到美國加州的聖地牙哥海軍基地，及埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）。

而金正恩對此表示「充滿期待與滿足」。然而，北韓並未公開拍攝到的影像。