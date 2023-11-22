北韓射彈飛越沖繩 日相強烈譴責 美艦抵釜山港嚇阻

美國核動力航空母艦「卡爾文森號」21日抵達南韓釜山，擴大嚇阻北韓核武和飛彈計畫。(歐新社)

北韓 21日晚間疑似朝日本 沖繩方向發射彈道飛彈，日本發布全國瞬時警報系統，南韓 也同時發布警報。日本首相岸田文雄對北韓予以強烈譴責；白宮國安會也譴責北韓行為加劇緊張局勢，美國核動力航空母艦「卡爾文森號」21日抵達南韓釜山市港口，用以擴大嚇阻北韓核子和飛彈計畫。

日本防衛省表示，北韓疑似在日本當地時間21日晚間10時40分過後發射一枚彈道飛彈，在10時55分左右飛越沖繩縣上空，進入太平洋。日本政府隨後解除對沖繩縣發出的避難警報，沒有採取破壞措施，摧毀這枚飛彈。據信該枚飛彈載運軍事偵察衛星，這也是北韓今年第三度嘗試發射間諜衛星。

日本NHK報導，岸田表示，「即使發射的可能是人工衛星，但利用彈道飛彈技術發射顯然違反聯合國相關決議，是對我國國民生命、財產造成重大威脅的行為。」

警察當局相關人士表示，目前還沒有收到相關損害回報。沖繩縣石垣市和與那國町已經成立了應對小組，蒐集相關損害回報。沖繩縣政府表示，目前尚無飛彈在沖繩縣造成損失的資訊。

路透報導，北韓21日告知日本，將在11月22日至12月1日之間發射衛星，南韓軍方已表示，將密切監視預告期首日22日凌晨的動態。南韓國防部21日稍早在例行記者會表示，北韓今年兩次發射衛星都是在預告期第一天的凌晨，這次也可能採取類似模式。

北韓今年分別在5月31日及8月24日嘗試發射軍事偵察衛星，皆以失敗告終；第三次發射未依先前預告的在10月進行，而是21日才向日本通報將朝黃海和東海方向發射一枚運載太空衛星的火箭。

根據北韓通知，這枚「人造衛星」墜落地點可能在北韓西南部的黃海兩處海域，以及菲律賓呂宋島以東的太平洋一處海域，除日本海上保安廳對相關海域發出航行警報外，南韓海洋水產部也透過國立海洋調查院發布航行警告。

南韓與美國、日本的北韓事務代表稍早通話，強烈要求北韓立即中止使用彈道飛彈技術進行衛星發射工作，譴責此舉違反聯合國安理會決議，並表示三國將密切合作，強化對地區威脅的遏制力，以及在安理會對相關議題的合作。