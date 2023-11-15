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21國調查：地緣政治的兩極對抗退流行 結盟走混搭風

編譯季晶晶／綜合外電
一份針對21國的調查顯示，地緣政治的格局不再符合「西方對抗其他國家」的框架。(路透)
一份針對21國的調查顯示，地緣政治的格局不再符合「西方對抗其他國家」的框架。(路透)

拜習會登場前夕，一份21個國家的調查顯示，地緣政治的格局不再符合「西方對抗其他國家」的框架。許多人覺得西方國勢漸衰；許多非西方國家希望中國能對他們的經濟提供更多助力，並相信俄羅斯會贏得俄烏戰爭。調研的結論是，全球關係會愈來愈走向「各取所需」，根據不同議題選擇不同的合作對象。

衛報報導，這是智庫「歐洲對外關系委員會」和牛津大學「世界變遷下的歐洲」項目委託進行的調查。根據撰寫研究報告的作者，歐美的政治領導人仍然傾向由兩極對抗的角度看世界，但也有許多西方人，尤其是非西方國家人士，不這樣看。

比起中國和俄羅斯，歐美仍然被認為「較具吸引力，且擁有較讓人欽佩的價值觀」，但談到政治結盟，對大多數國家的大多數人來說，現在已是「自選菜式」的世界，各國可在不同議題上選擇混搭的合作夥伴，不再固定效忠一方或另一方。

調查顯示，西方盟國裡的受訪者傾向認為國家正在衰落，47%的美國人、40%的南韓民眾對自己國家的未來抱持悲觀看法，而86%的印度人、74%的印尼人和69%的中國民眾對他們國家的未來持樂觀態度。

在許多國家，多數人希望，在人權和安全合作議題上，他們的國家較親近美國及其合作夥伴，而非中國及其合作夥伴。

然而，被問到在貿易方面更親近哪一邊時，俄羅斯（74%）、沙烏地阿拉伯（60%）、南非（60%）、印尼（53%）和土耳其（50%）的大多數人選擇中國，僅印度（65%）和巴西（50%）選擇美國。這些中型國家的多數人也願意接受中國參與其經濟，包括允許陸企收購大型球隊、媒體報紙、科技公司或基礎設施。

西方以外，俄烏戰爭顯然被視為美俄之間的代理衝突。俄羅斯（86%）、中國（74%）、印度（63%）、印尼（60%）、南非（59%）和土耳其（55%）的大多數受訪者認為俄國能打贏。連美國也有52%這樣認為。

歐洲之外有41%的受訪者認為，歐盟可能在未來20年內「分崩離析」。而世界各地的許多人覺得美國20年後可能不再是民主國家。

俄羅斯 印度 印尼

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