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防平壤 南韓將發射間諜衛星 日本東京5年來首次舉行疏散演習

編譯中心／綜合6日電
南韓委託SpaceX 發射首枚自製間諜衛星，事涉機密，發射地點選在美國太空軍加州范登堡空軍基地，於11月30日發射。（取材自Ｘ平台）
南韓委託SpaceX 發射首枚自製間諜衛星，事涉機密，發射地點選在美國太空軍加州范登堡空軍基地，於11月30日發射。（取材自Ｘ平台）

首爾當局6日表示，南韓計畫11月30日發射第一枚自製間諜衛星，以利監視正在擴張核武軍火庫的北韓。而日本鑒於北韓的威脅日增，五年來首度在東京舉行飛彈疏散演習。

美聯社報導，在南韓宣布發射間諜衛星計畫之前，北韓原訂於10月第三度嘗試發射間諜衛星，但未如期發射，疑似因為技術問題。

根據南韓國防部防衛事業廳（Defense Acquisition Program Administration），衛星將由太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載。依照和SpaceX簽定的合約，南韓計畫於2025年以前再發射4枚間諜衛星。

南韓目前沒有自己的軍用偵察衛星，而是仰賴美國間諜衛星監視北韓的動態。

一旦自製間諜衛星發射成功，南韓將具備一套獨立的太空監視系統，可以針對北韓進行近乎即時的監視。

另外，路透報導，擁有核子武器的北韓近期進行連串各種飛彈試射，從短程飛彈、巡弋飛彈到能攻擊美國本土的強大洲際彈道飛彈。其中一些試射引發了日本的全國瞬時警報系統（J-Alert）啟動，包括8月24日一枚北韓飛彈飛越日本南部島嶼上空時。

全國瞬時警報系統若啟動，日本當局便能透過電視、電子郵件和手機通知功能立即對所有民眾發送警報。

日本6日在東京舉行飛彈疏散演習，其中在練馬區的演習約有60名參加民眾躲進一座火車站進行掩護。

日本今年已在全國各地舉行逾12場這類演習，但今天是2018年以來首次在東京舉行。

此外，南韓總統辦公室6日表示，南韓、美國和日本已同意設立一個高階諮詢小組，對抗北韓的網路威脅。這三個國家認為北韓利用網路活動資助其非法武器計畫。

路透報導，南韓總統府表示，美國負責網路暨新興科技的白宮副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）和南韓與日本的同儕上周在華府舉行會議。他們同意依照新架構每季舉行會議。

南韓總統辦公室聲明中提到：「（諮詢小組）目的在加強三國有效回應全球網路威脅的能力，包括聯合對抗北韓用以資助其核子和大規模殺傷武器（WMD）計畫的網路活動。」

日本鑒於鄰國北韓的威脅日增，6日在首都東京練馬區舉行飛彈疏散演習。（路透）
日本鑒於鄰國北韓的威脅日增，6日在首都東京練馬區舉行飛彈疏散演習。（路透）

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