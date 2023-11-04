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發射場亮燈 北韓擬再射軍事衛星？

編譯中心／綜合3日電
北韓將提高軍事威懾來確保自身安全、以對抗美國針對北韓的核子軍火庫。（路透資料照片）
北韓將提高軍事威懾來確保自身安全、以對抗美國針對北韓的核子軍火庫。（路透資料照片）

美國太空總署（NASA）3日公布北韓衛星圖像，顯示位於北韓平安北道東倉裏的西海衛星發射場出現夜間燈光，分析有可能正在準備進行軍事偵察衛星的第三次試射，南韓軍方先前情資透露，北韓軍事偵察衛星試射準備工作已經完成。

韓聯社報導，美國太空總署分別於上月19日、21日、26日在西海衛星發射場偵測到夜間燈光，推估北韓可能要進行第三次軍事偵察衛星試射，北韓今年於5月31日、8月24日試射軍事偵察衛星，兩次均以失敗收場，且都是在西海衛星發射場東南方約3公里處的新發射台試射，在試射前亦都有偵測到夜間燈光。

韓聯社指出，由於北韓夜間燈光主要集中在平壤及部分靠近中國的邊境，因此，一旦境內其他區域出現異常夜間照明，很容易會被偵測出來。而這次於西海衛星發射場出現燈光，不排除北韓第三次試射會移師回西海衛星發射場進行試射，先前南韓軍方依情資研判，北韓第三次試射軍事偵察衛星準備工作已經完成。

此外，對於北韓近期關閉多處駐外使館，被認為是陷入嚴峻經濟困境的跡象。北韓官方表示，這是為了在對外關係中促進國家利益，這些改變是「例行事務的一部份」。

北韓外交部一位沒有透露姓名的發言人3日於外交部官網發布訊息指出，「為因應國際環境和國家對外政策的變動，我們會在他國關閉或開設駐外館處」，但沒有具體詳述將開設或關閉哪些使館。他還說，「我們過去也曾好幾次採取這樣的措施」。

根據國營媒體和地方當局的消息，北韓於過去一周關閉了駐安哥拉和烏干達的使館，還關閉在香港及西班牙的駐外館處。

北韓 太空 南韓

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