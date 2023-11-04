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日圓貶不停 日擬縮減2024年「阻中侵台」軍購預算

編譯中心／綜合3日電
日圓持續貶值，影響軍事採購經費。（路透）
日圓持續貶值，影響軍事採購經費。（路透）

日圓持續貶值，迫使日本縮減歷史性5年期43.5兆日圓（約2912億美元）強化國防計畫規模，這項計畫目的在於阻擋中國大陸侵略台灣。

路透引述八名知情人士表示，這項計畫自去年12月披露以來，日圓兌美元累計貶值10%，迫使東京當局縮減其雄心勃勃的國防採購計畫，當時計算這項計畫將耗資3200億美元。

消息人士表示，由於日圓走貶，日本2024年將開始縮減飛機採購經費。八名人士說，當去年12月開始擬定採購計畫時，東京將匯率設定在108日圓兌1美元。然而，今年11月初，日圓已貶至151日圓兌1美元。日本中央銀行最近透過調整公債殖利率控制措施，朝向終結長達10年貨幣刺激措施邁出一小步。貨幣刺激政策導致日圓重貶。

其中一名政府官員指出，不像大型跨國企業般的做法，日本防衛省不對貨幣匯率波動進行對沖，這意味防衛省幾乎沒有辦法緩解戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈和F-35匿蹤戰鬥機以日圓計價的成本高漲。

日本防衛省被媒體要求置評時表示，不會討論採購計畫細節。美國駐東京大使館拒絕就此發言。美國國防部則未立即回覆置評要求。

日本首相岸田文雄描述這項二戰以來最大規模強化國防計畫為「歷史轉折點」。根據日本新版防衛白皮書，「這筆支出是為了讓國家準備好，因應沿東海邊緣向台灣延伸的所屬偏遠島嶼周圍可能發生的衝突」。

此外，東京也具有責任防衛日本境內的美軍基地。若中國對台灣發動攻擊，美國可以藉這些基地進行反擊。

八名知情人士指出，在支出能力縮減下，日本決定將經費優先花在飛彈等先進的美製前線武器，這些武器可能用以制止中國軍隊進犯。他們說，這可能讓日本採購支援飛機，以及多數由日本企業製造的二線裝備的經費減少。

日本 貨幣 匯率

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