美情報：俄3年干預9國11場選舉「範圍遍及全球」

美國公布一份美方情報評估，稱俄羅斯正利用間諜、社群媒體和俄羅斯國營媒體來破壞公眾對全球民主國家選舉廉正性的信任。（路透）

美國20日公布一份美方情報評估，稱俄羅斯 正利用間諜 、社群媒體和俄羅斯國營媒體來破壞公眾對全球民主國家選舉廉正性的信任，這份報告已發送給100多個國家。對此，俄羅斯駐美國大使館暫未回應。

路透和法新社報導，這份報告援引美國情報圈研究結果表示：「俄羅斯正著重於執行行動來降低大眾對選舉廉正性的信心。」

評估報告指出：「這是全球現象。我們的資訊表明，包括克里姆林宮在內的俄羅斯政府高階官員看見這種影響行動的價值，認為很有效。」

一名美國國務院 高層在不願透露身分的情況下向媒體簡報這個情況，稱俄羅斯成功放大關於2020美國大選和新冠疫情的不實訊息，在受到鼓勵下進而加強俄國的選舉影響行動，「（俄羅斯）食髓知味，我們當然將美國選舉視為催化劑。」

美國和俄羅斯關係正因為俄烏戰爭和一連串其他議題處於嚴重緊繃狀態。這名官員指出，這份評估報告已透過國務院18日的電報發送給超過100個美國駐美洲、歐洲、亞洲和非洲國家大使館，要再分發給駐地政府。另外，華府私下向這些政府簡報評估結果，好讓它們「為來年的選舉做好準備」。

這份報告指出，俄羅斯在2020到2022年間的協同行動，旨在「破壞公眾對美國等9個民主國家至少11場選舉的信心」，還說另有17個國家成為「不太明顯」行動的目標。

報告指俄羅斯將民主國家選舉描繪成功能失調，並稱選舉產生的政府為非法政府，目的是在民主社會播下不穩定的種子，更稱俄羅斯「利用公開和秘密機制，包括利用影響網絡」和由俄羅斯間諜機構所「安排的代理人」。

這份報告稱俄羅斯是「罪魁禍首」，執行破壞公眾對選舉行為和結果信心的行動。報告建議各國努力透過制裁、情報分享、驅逐俄羅斯間諜和旅行禁令來減低俄羅斯選舉干預。