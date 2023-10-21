北韓領導人金正恩。(美聯社)

北韓 領導人金正恩 2011年上台後，為鞏固權力、肅清異己，屢傳出以極其殘忍的手段處決高級官員和將領，漠視人權行徑引起國際撻伐。消息人士透露，金正恩在主要官邸龍城官邸（Ryongsong Residence，55號官邸）建了一個巨大魚缸，裡頭養滿食人魚，曾有位軍官策畫政變被揭穿，金正恩先令人「開腸剖肚」，接著扔進魚缸處死。

每日星報報導，一位北韓軍官疑似密謀推翻金氏政權，東窗事發後被金正恩送往位於平壤市北部的龍城區域的官邸；該官邸內的魚缸養了數百條巴西進口的凶殘食人魚，鋒利的牙齒能在片刻內將人生吞活剝，而該將軍先是被用利刃割開身體，接著被扔進魚缸，血腥味立刻引來噬血的食人魚。目前尚不清楚他是被魚咬死、受傷死亡還是溺死。

據悉，食人魚處決想法來自1977年電影「007：海底城」（The Spy Who Loved Me），片中反派卡爾（Karl Stromberg）將對手扔進充滿鯊魚的魚缸處決。

金正恩掌權後，據傳已處決16名高官，包括北韓陸軍總司令、中央銀行執行長、教育部 長、駐古巴與駐馬來西亞大使，另有數百名北韓公民也被殺害。英國情報人士表示，金正恩靠恐懼治國，許多政敵被公開處決，「他希望大家知道，包括他最信任的助手，如果被他懷疑叛國，將可能面臨非常不愉快的死亡體驗」。

消息人士補充，食人魚處決是典型的「金式做法」，他熱中於以恐懼作為政治工具，「無論使用食人魚是否是有效的殺人方式，他都不會介意。」過去傳出金正恩曾使用活餵老虎、斬首、絞刑、火焰噴射器燒死、高射炮（防空機槍）掃射等凶殘行刑手法。

不過，美國專門報導北韓消息的媒體NK News指出，北韓資訊封閉導致許多有心人士刻意捏造假消息，此前包括金正恩的姑丈張成澤遭犬決、北韓知名歌手玄松月拍攝色情影片等新聞，都被證實是造假。

金正恩變態處決新招！軍官遭剖開放血「丟魚缸餵食人魚」

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