我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

金正恩變態處決新招 軍官遭剖開放血「丟魚缸餵食人魚」

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 即時報導
北韓領導人金正恩。(美聯社)
北韓領導人金正恩。(美聯社)

北韓領導人金正恩2011年上台後，為鞏固權力、肅清異己，屢傳出以極其殘忍的手段處決高級官員和將領，漠視人權行徑引起國際撻伐。消息人士透露，金正恩在主要官邸龍城官邸（Ryongsong Residence，55號官邸）建了一個巨大魚缸，裡頭養滿食人魚，曾有位軍官策畫政變被揭穿，金正恩先令人「開腸剖肚」，接著扔進魚缸處死。

每日星報報導，一位北韓軍官疑似密謀推翻金氏政權，東窗事發後被金正恩送往位於平壤市北部的龍城區域的官邸；該官邸內的魚缸養了數百條巴西進口的凶殘食人魚，鋒利的牙齒能在片刻內將人生吞活剝，而該將軍先是被用利刃割開身體，接著被扔進魚缸，血腥味立刻引來噬血的食人魚。目前尚不清楚他是被魚咬死、受傷死亡還是溺死。

據悉，食人魚處決想法來自1977年電影「007：海底城」（The Spy Who Loved Me），片中反派卡爾（Karl Stromberg）將對手扔進充滿鯊魚的魚缸處決。

金正恩掌權後，據傳已處決16名高官，包括北韓陸軍總司令、中央銀行執行長、教育部長、駐古巴與駐馬來西亞大使，另有數百名北韓公民也被殺害。英國情報人士表示，金正恩靠恐懼治國，許多政敵被公開處決，「他希望大家知道，包括他最信任的助手，如果被他懷疑叛國，將可能面臨非常不愉快的死亡體驗」。

消息人士補充，食人魚處決是典型的「金式做法」，他熱中於以恐懼作為政治工具，「無論使用食人魚是否是有效的殺人方式，他都不會介意。」過去傳出金正恩曾使用活餵老虎、斬首、絞刑、火焰噴射器燒死、高射炮（防空機槍）掃射等凶殘行刑手法。

不過，美國專門報導北韓消息的媒體NK News指出，北韓資訊封閉導致許多有心人士刻意捏造假消息，此前包括金正恩的姑丈張成澤遭犬決、北韓知名歌手玄松月拍攝色情影片等新聞，都被證實是造假。

金正恩變態處決新招！軍官遭剖開放血「丟魚缸餵食人魚」

TVBS新聞網

金正恩 北韓 教育部

上一則

以哈衝突 在埃巴勒斯坦學生：寧可回去守著家人

下一則

大馬女子參加婚宴 菜還沒上就要求服務生打包

延伸閱讀

俄邀中國、北韓舉辦定期會談 應對美國威脅

俄邀中國、北韓舉辦定期會談 應對美國威脅
金正恩發動網軍駭入南韓這產業 但不是半導體和手機？

金正恩發動網軍駭入南韓這產業 但不是半導體和手機？
金正恩回信習近平：兩國將繼續保持密切團結合作

金正恩回信習近平：兩國將繼續保持密切團結合作
金正恩回信給習近平：我相信中朝將穩定發展

金正恩回信給習近平：我相信中朝將穩定發展

熱門新聞

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

2023-10-20 13:46
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐