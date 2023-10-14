美雷根號停釜山 北韓嗆「核戰正成為現實」

美國核子動力航空母艦「雷根號」打擊群12日抵達南韓釜山港。（取材自臉書）

為美韓聯合演習，美國核子動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群12日抵達南韓 釜山港，對北韓 展示武力。北韓13日斥其「軍事挑釁」，更稱可直接對該航母開火，稱此舉可能帶來「無法挽回、災難性局面」。

韓聯社報導，雷根號將停留至16日，旨在展現美國對韓提供延伸威懾的承諾及韓美聯合防衛態勢，延伸對北韓的威懾。

北韓官媒中央通信社（KCNA）表示，北韓最具威力且迅速的首次攻擊不僅將對付美國用來迷惑其追隨者的『延伸嚇阻手段』，以及朝鮮半島和周邊地區的邪惡本營。對於北韓這番恫嚇，韓聯社解讀為，北韓認為他們能夠直接攻擊「雷根」號核航母以及駐韓、駐日美軍基地。

北韓的評論稱，美國將核子動力航空母艦駛入半島海域，說明美國的對北韓進行核攻擊的企圖和執行已進入系統化、可視化的最嚴重階段，核戰爭爆發正在成為現實，「這是把局勢推向無可挽回局面的露骨挑釁」。而北韓允許軍隊在遭受核武攻擊、或即將遭受核武攻擊時採取「必要的核子行動」，擦槍走火會產生怎樣後果「顯而易見」。

美日韓才剛舉行聯合軍演，南韓軍方也準備每年例行的大規模野外機動軍演，「護國軍演」將於本月15日至11月22日會舉行，旨在維持韓軍的戒備態勢，提升協同作戰能力 ，軍演將模擬北韓核彈、無人機等各種威脅，進行跨晝夜實彈機動演練，南韓軍方還稱，部分美軍會參與演習。

另據南韓統一部13日表示，就中國東北多數脫北者遭遣返回北韓一事，政府認定屬實，已向中方提出嚴正質疑，並強調反對「強制北送」的南韓政府立場。

據北韓正義連帶發布新聞稿，被關押在吉林省和遼寧省的600多名脫北者，已於9日晚從琿春、圖們、南坪、長白和丹東口岸被遣送回北韓。南韓外交部12日表示，正與北京當局溝通具體情況。

這件事在南韓駐中國大使館舉行的國會外交統一委員會國政監查中受到關注，韓媒「亞洲經濟」報導，不只南韓最大在野黨共同民主黨議員質疑總理韓悳洙9月下旬與中國國家主席習近平 會面時是否盡力阻止脫北者遭強制遣返，執政黨國民力量黨議員也要求政府更積極採取行動。