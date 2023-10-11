睽違7年 美日韓軍演遏朝核武威脅

應對朝核威脅，韓美日相隔7年舉行海上軍演，圖為美國航空母艦雷根號。（路透）

日本海上自衛隊10日宣布，本月9日、10日與美國及南韓 海軍在東海舉行聯合演習，美國航空母艦雷根號也參與其中。南韓國防部 稱此次演習是為了遏制北韓 核武及導彈威脅。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，海上自衛隊表示，日本派出一艘護衛艦，美軍派出航空母艦雷根號和2艘巡洋艦及一艘驅逐艦，南韓海軍則派遣神盾驅逐艦栗谷李珥號及補給艦參與這次演習。

日本防衛省表示：「這次訓練並未針對特定國家或區域」，但也指出「這是基於當前嚴峻的安保環境所實施的訓練。」

演習地點在南韓濟州島附近的東海。韓聯社報導，這是自2016年以來首次舉行三方聯合海上演習。南韓海軍表示：「此次演習是為強化韓美日嚇阻及應對北韓近來不斷升級核武及飛彈威脅的能力，並聚焦提升三方海上作戰能力以因應海上威脅，並建立基於規範的國際秩序。」

北韓8月二度發射衛星失敗，北韓朝中社報導，在徹底調查原因並採取措施後，將於10月進行第三次偵察衛星發射。

路透報導，南韓國防部表示，聯演結束後雷根號預計將在本月12日抵達釜山港，並停留至16日。2022年，雷根號睽違4年首度抵達南韓，與其他軍艦共同展示軍事力量，藉此向北韓傳達訊息。

另一方面，10月10日是北韓勞動黨創建紀念日，今年建黨是78周年，透過官媒自詡其間取得的「成就」，並提出對國務委員會委員長金正恩絕對忠誠的要求。

勞動黨機關報「勞動新聞」10日報導稱，在78年的征程裡，黨書寫了創造和變革的偉大史詩，實現了向世界強國的輝煌飛躍，如果革命是歷史的火車頭，那麼黨就是革命的火車頭；並稱「極力強化戰斗力和領導力」是金正恩執政十年的成果，強調「這十多年是黨未來千古不朽的牢固保障」，而「發展核武力政策」入憲，更是一項意義深遠的政治成果。

南韓國防部10日表示，朝鮮有可能發起核試驗等多種戰術戰略挑釁，以消除因糧食緊缺、經濟政策落實不到位等引發的內部不滿情緒；國防部並研判，北韓維持隨時都能進行核試驗的狀態，並致力於制造核導威脅，預測北韓可能月內再次發射偵察衛星。