英軍遭爆屠殺阿富汗80人 都是戰鬥年齡男性

英國特種空勤團（SAS）被指在2010年至2013年間於阿富汗處決80名阿富汗人，相關調查於8日展開。（路透）

英國特種空勤團（SAS）被指在2010年至2013年間於阿富汗 處決80名阿富汗人，相關調查於8日展開。

根據代表死者家屬的英國律師事務所稍早指出，在2010年至2013年間至少有約80名阿富汗平民死亡，但英國當局尚未對此進行獨立公開調查。

其中SAS一名士兵在為期六個月的服役期間內，親手殺害35名阿富汗人，據悉這是英軍的策略之一，旨在殺死突擊搜查房屋中「所有戰鬥年齡的男性，無論他們是否構成威脅」。

律師提交的文件指責英國軍方存在一個「廣泛和系統性的非法處決模式」，高階軍官更無視調查人員的命令，刪除軍方伺服器上的資料，試圖掩飾有關行為。

調查重點關注阿富汗南部赫爾曼德省的七起致命行動，其中包括2011年2月發生的一起行動，在9名阿富汗人遭殺害後，只找到三支AK-47突擊步槍。

在一系列調查報告和民事案件指控SAS多次冷血殺害阿富汗人後，時任英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）於2022年底宣布由上訴法院法官哈登凱夫（Haddon-Cave）領頭調查，預計要耗時12至18個月才能得出中期報告。