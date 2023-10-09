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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

俄欲重返聯國人權理事會 美抵制

編譯中心／綜合8日電
俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，同年4月遭逐出聯合國人權理事會。（美聯社資料照片）
俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，同年4月遭逐出聯合國人權理事會。（美聯社資料照片）

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，同年4月遭逐出聯合國人權理事會，如今俄烏戰事未歇，俄國將試圖透過不記名投票重返理事會，此次投票將透露國際間對俄國的支持力道。美國強調俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪和反人類罪，要成員國「堅決拒絕」俄羅斯的候選資格。

中央社引述法新社報導，聯合國大會10日將投票選出15個新的聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）成員國，任期自2024年至2026年。

人權理事會的47名成員主要按地區分配，每個大型地區性集團大多會預先選出自己的候選人，並交由聯合國大會批准通過。

不過，今年有2個集團的面臨僧多粥少的局面，包括拉丁美洲的巴西、古巴、多明尼加共和國和秘魯將爭奪3個席次，東歐的阿爾巴尼亞、保加利亞和俄羅斯則將角逐2個席次。

莫斯科的候選資格引發外界質疑，就在這次投票的前幾天，俄軍才以飛彈攻擊烏克蘭的赫羅札村（Groza），在當地造成逾50人死亡，整個村落屍橫遍野。

美國國務院不願透露姓名的發言人表示：「我們希望聯合國成員堅定拒絕（俄羅斯）荒謬的候選資格…俄軍成員犯下違反國際人道法的行為，包括在烏克蘭犯下戰爭罪和反人道罪。」聯合國俄羅斯人權狀況特別報告員卡札羅娃（Mariana Katzarova）則稱，自俄烏戰爭爆發以來，俄國內鎮壓活動愈演愈烈，達到「近年歷史上前所未有」的程度。

10日舉行的投票將以不記名的方式進行，或許會讓外界更加看清這個分崩離析的世界中，部分開發中國家已厭倦了西方國家對烏克蘭持續不斷的關注。

想獲選為人權理事會成員的國家，至少得在193個聯合國成員國中拿下97票。

國際危機組織聯合國事務主任高文（Richard Gowan）說，俄羅斯一直認為許多聯合國成員私下對俄抱有同情，但因害怕與西方對立，不會在公開場合表態支持俄國，「莫斯科希望，這個所謂的沉默多數，能在這次不記名投票中支持它」。

聯合國 投票 俄羅斯

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