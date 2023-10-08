傳至少2053人罹難 阿富汗強震死亡人數翻升數倍

阿富汗西部一連串地震造成的罹難人數急劇攀升，官員表示，目前已知至少2053人喪生，還有超過9000人受傷。（Getty Images）

阿富汗 西部一連串地震 造成的罹難人數急劇攀升，官員表示，目前已知至少2053人喪生，還有超過9000人受傷；救援人員在遭夷為平地的村莊中拚命搜尋倖存者。

美國地質調查所（USGS）表示，赫拉特市（Herat）西北方35公里處昨天發生多起地震，其中一次規模6.3。這是全世界傷亡最嚴重的震災之一，今年2月土耳其和敘利亞一帶的強震才造成約5萬人喪命。

路透社報導，塔利班（Taliban）政府災難部發言人薩伊克（Mullah Janan Sayeeq）表示，目前已知至少有2053人罹難，9240人受傷，還有1320棟房屋全毀。

紅新月會（Red Crescent）發言人稍早才表示，根據最新資訊，罹難人數已達500人，短短時間即翻升數倍。

薩伊克在記者會表示，地震災區毗鄰伊朗 ，目前已有10支搜救隊趕抵當地。

赫拉特市衛生部門一位丹尼希醫生（Dr Danish）告訴路透社說，數百名死者已被送往不同的醫院。

居民納西馬（Naseema）今天表示，地震在赫拉特引發恐慌。

她寫給路透社的簡訊指出：「大家都離開自己的家，我們都流落街頭。」並說在赫拉特市仍感受到餘震。

42歲的阿瑪德（Bashir Ahmad）則說：「第一次震波來襲時，所有的房子都垮了。房裡的人都被活埋，有些家庭就此再無音訊。」