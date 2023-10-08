日本強化九州防衛 擬部署F-35B及反艦飛彈部隊

圖為一架F-35B在航母上演練垂直起降。(路透)

日本 政府防衛省考量到中國在日本沖繩縣及台灣附近提高軍事威嚇，將強化自衛隊在日本九州地方的部署，計畫2024年度新成軍F-35B匿蹤戰機飛行隊及陸基反艦飛彈部隊。

日本時事通信社報導，強化九州防衛能力的計畫將跟解決日本西南群島「防衛力空白（空窗）」並行，防衛省將加速建構在作戰領域被視為一體的九州嚇阻力。

日本防衛大臣木原稔10月5日跟美國國防部 長奧斯丁 （Lloyd Austin）會談，基於因應「台灣有事」及西南防衛的重要性，兩人確認提高日美存在的方向性。

日本防衛省相關人士說，目前已不再是奄美及沖繩居最前線，而九州位處後方的情況了。在沖繩周邊不斷被確認現蹤的中國轟6轟炸機，可搭載射程逾1500公里的空對地巡弋飛彈，面對這種武器長射程化的情況，日本當務之急就是強化防衛能力。

日本預計2024年度將首度從美國接回6架能短場起飛、垂直降落的F-35B匿蹤戰機，並計畫在九州宮崎縣航空自衛隊新田原基地新成軍臨時飛行隊。為維持日本在其西南地區的空優，F-35B將被運用在海上自衛隊護衛艦出雲號及加賀號上。

防衛省也將在九州大分縣陸上自衛隊湯布院駐屯地，新成軍陸基反艦飛彈連隊，預想一旦發生事態，能迅速在九州進行部署，阻絕敵軍接近。

肩負離島防衛及奪島任務、被稱為日本版陸戰隊的陸上自衛隊水陸機動團（部署在長崎縣相浦駐屯地）也將進行強化，目前兩連隊體制預計在2023年度內擴編成3連隊，新成軍的連隊將被部署在長崎縣竹松駐屯地。

而用來載運水陸機動團成員的魚鷹運輸機（V-22 Osprey）部隊，預計2025年7月從現在的千葉縣木更津駐屯地，移轉到九州佐賀市的駐屯地。

另外，為抵禦飛彈攻擊，加強重要設施的防護也是刻不容緩。防衛省將在2024年度針對陸上自衛隊西部方面總監部所在的熊本縣健軍駐屯地，及航空自衛隊西部航空方面隊司令部所在的福岡縣春日基地，展開相關設施地下化工程。

而為了提高春日基地航機在遭受攻擊時的「存活率」，防衛省也將把目前的停機區域進行切割，分散航機存放。