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俄擬退出禁核試條約 華府驅逐2莫斯科外交官 關係惡化降冰點

編譯中心／綜合7日電
俄羅斯的飛彈載具系統編隊於2022年勝利日閱兵總彩排駛過莫斯科紅場。（新華社）
俄羅斯的飛彈載具系統編隊於2022年勝利日閱兵總彩排駛過莫斯科紅場。（新華社）

俄羅斯總統普亭5日揚言不排除恢復核試驗後，俄國會下議院議長沃洛金6日表示，議會很快將考慮撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准；而俄國駐維也納國際組織常任代表尤里亞諾夫同日也稱，俄將撤銷對該條約的批准。華盛頓當局則譴責此舉危及禁止核試驗的國際共識。

美國國務院發聲明稱，美方對尤里亞諾夫的言論感到不安，「任何締約國的此類舉動，都將危及反對核試的國際共識。」聯合國秘書長古特雷斯則呼籲所有核子大國不要啟動核試。

普亭5日表示，沒有必要改變俄羅斯核武方針，但他未明確指出俄國是否有必要恢復核試。他也說，由於美國雖簽署「全面禁止核子試爆條約」但尚未正式批准，俄國應該研議撤銷對此條約的批准。

沃洛金表示，國會下議院下次開會時，將討論撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准；尤里亞諾夫在社媒X平台發文稱，俄將撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准，稱此舉旨在確保俄與簽署但尚未批准該條約的美國處於平等地位，但不代表俄打算恢復核試。路透報導指出，普亭及沃洛金的言論顯示俄羅斯已確定將撤銷對這項條約的批准。

據悉，「全面禁止核子試爆條約」於1996年在聯合國大會通過，旨在禁止所有締約國在任何地方進行任何核爆炸。已有187個國家簽署，但其中包括美國、中國、伊朗在內的八個國家尚未批准。美國雖然未批准該條約，但自1992年以來已停止核試驗。

俄羅斯承接蘇聯時期的核子武器，目前擁有全球最多核彈頭。

聯合國指出，各國於1945年至1996年間進行超過2000次核試，其中1032次由美國進行，蘇聯則進行了715次。

據聯合國統計，自「全面禁止核子試爆條約」於1996年通過並開放簽署以來，全球共進行10次核試，包括印度及巴基斯坦1998年分別進行2次，北韓於2006至2017年間進行6次核試。

據報導，美國及俄羅斯雙邊關係正值1962年古巴飛彈危機以來最為緊張之際，若俄、美其中一國或甚至兩國都恢復核試，恐嚴重衝擊全球局勢穩定。

另據美國之音報導，美國國務院6日說，在美國駐莫斯科大使館的兩位美國外交官被俄羅斯驅逐後，國務院驅逐了兩名俄羅斯大使館官員。

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