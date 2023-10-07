哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

7日黎明時分，大多數以色列人還在睡夢中，數千枚火箭如雨般落下。（歐新社）

7日黎明時分，大多數以色列 人還在睡夢中，數千枚火箭如雨般落下，連北方的特拉維夫和東面的耶路撒冷都沒逃過。這時，統治加薩 走廊的激進組織哈瑪斯 (Hamas)武裝分子同步入侵以色列南部十餘個城鎮和村莊，挨家挨戶殺害和擄走平民當人質。哈瑪斯的海陸空聯合攻擊，造成以色列至少250人喪生、逾千人受傷，另有許多軍人和平民被擄走，但傲視全球的以色列軍方和情報組織完全在狀況外，紐約時報指出，這次突襲對以色列人心理上的衝擊，堪比美國的「911」恐怖攻擊。

布魯金斯研究所中東政策中心主任薩克斯(Natan Sachs)指出，以色列人將團結支持政府，「這次攻擊對以色列的心理衝擊類似911」。

華盛頓郵報報導，這次突襲讓以色列舉國驚懼不已，以色列人對衝突習以為常，但從來沒經歷過像這樣的一天。以色列左傾《國土報》(Haaretz)專欄作家維特(Yossi Verter)寫道，「今天，以色列被羞辱和打敗，即使把加薩摧毀，也無法彌補自『贖罪日戰爭』(the Yom Kippur war)以來最嚴重的安全失敗。」以色列6日才紀念「贖罪日戰爭」50周年，而1973年以色列與阿拉伯鄰國的那場戰爭，就是從一次突襲行動展開。