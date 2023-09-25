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美捲加印爭端…五眼聯盟供情報 助加拿大控印度涉暗殺

編譯中心／綜合24日電
加國錫克教領袖遇害案引發的外交風波持續，圖為巴基斯坦錫克教徒高喊口號譴責事件。（路透）
加國錫克教領袖遇害案引發的外交風波持續，圖為巴基斯坦錫克教徒高喊口號譴責事件。（路透）

路透23日引述加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，美國駐加拿大大使柯恩（David Cohen）疑似指稱，「五眼聯盟合作夥伴的共享情報」曾向加拿大總統杜魯多透露，印度特務可能涉及流亡加拿大的錫克教領袖遭槍殺一案。紐約時報同日報導，加拿大對印度的指控得到美國情報背書，意味在美國渴望與新德里發展更緊密伙伴關係之際，華盛頓被捲入加印外交風波。

五眼聯盟為一情資共享網絡，成員國包含美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

柯恩在加拿大電視公司新聞網26日將撥出的訪談中表示，流亡加拿大的錫克教領袖尼賈爾遭殺，與共享情資網路有關。他指出，美國與加拿大對此有許多溝通討論，但他最多只方便透露這些，也未說明是哪個類型的情資單位。

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）21日報導，加國政府針對這起謀殺案進行了長達數月的調查。

杜魯多18日指控，渥太華掌握有足夠情資顯示，今年6月尼賈爾之死恐有印度特務涉入，引發印度當局憤怒反駁。美國國務卿布林肯22日表示，美方對杜魯多的指控深感憂心，並期望印度配合加拿大進行調查。

但美國官員大多試圖避免引發印度的外交反彈。然而，美國情報部門被揭向加提供情報，可能在美國渴望拉攏新德里牽制中國之際，將華盛頓捲入加拿大和印度之間的外交戰爭。

另據BBC報導，加拿大在此事上得到的盟友支持不多。有專家指出，加拿大目前的重要性，以及能給予的利益，相對於印度對全球的龐大戰略重要性而言可說是相形見絀。華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）加拿大研究所研究員德爾加多（Xavier Delgado）便憂心地表示：「美國、英國以至所有西方和印太盟國都建立了一套很大程度上聚焦於印度的戰略，以此成為應對中國的堡壘和制衡力量。這是他們不能放棄的東西。他們沒站出來並急於捍衛加拿大，這事實反映地緣政治的現實。」

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英國「衛報」也指出，西方國家應該從這次風波中吸取教訓，尋求改善與印度關係乃至利用其對抗中國，料只是一廂情願。印度網絡傳媒「公民報」也指出，印度不會完全遵照西方利益行事，美國所謂應對中國的「印太戰略」，或因這次事件前途未卜，「印加裂痕可能演變為印度與整個西方的問題」。

加拿大 印度 杜魯多

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