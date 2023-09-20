誰殺了錫克教領袖？加、印互逐外交官

加拿大錫克教領袖6月在卑詩省遇刺，總理杜魯多稱「可靠指控」指向印度政府特務所為。圖為加拿大總理杜魯多（左）9月10日在新德里G20峰會上，與主辦國印度總理莫迪（右）擦身而過。（美聯社）

印度 與加拿大 外交關係因「哈利 斯坦分離運動」爭議持續惡化，加拿大錫克教領袖6月在卑詩省遇刺，總理杜魯多稱「可靠指控」指向印度政府特務所為，加拿大已將涉案的印度外交官驅逐出境；印度發表聲明否認指控，也驅逐加拿大派駐在印度的一名「高級外交官」，並限他在5天內離境。

彭博資訊報導，加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月19日在薩里市錫克教宗師那納克寺廟外遭槍殺身亡，引發錫克教分離主義者群情激憤，稱印度政府是尼賈爾之死的幕後黑手，分離主義擁護者和印度政府關係陷入白熱化。

加拿大總理杜魯多18日在國會表示，過去數周以來，加拿大情報機構積極尋找印度與加拿大公民尼賈爾遇害的關聯以證實可靠的指控，且加拿大政府將採取所有必要措施「將兇手繩之以法」。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，已將印度駐加拿大情報機構負責人驅逐出境。地位相當於大使館的印度駐加拿大高級官員公署尚未針對指控置評。

中央社報導，印度外交部19日發表聲明否認指控，形容杜魯多的說法「荒謬」且帶有「動機」，強調印度是一個尊重法治的民主國家；聲明又指，加拿大的指控沒有事實根據，意在轉移外界對於加拿大庇護「哈利斯坦分離運動」的焦點。

「哈利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普地區，建立名為「哈利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，支持者多為錫克教信徒。

印度外交部指稱，加拿大政治人物公開對哈利斯坦分離分子表示同情，給予這些人從事謀殺、人口販運等不法活動的空間，印度政府「深感關切」，呼籲加拿大對在加國境內活動的所有「反印度分子」採取法律行動。

加拿大是印度旅外錫克教族群最多的國家，據信多達77萬人，有些已入籍加國並從政；部分錫克教徒長期在加拿大宣揚哈利斯坦分離運動。

印度與加拿大外交裂痕擴大，早在日前的20國集團（G20）峰會期間已現端倪，兩國並未在場邊舉行雙邊會議，而印度總理莫迪在峰會活動尾聲只與杜魯多簡短對話，表達對加國境內「反印度活動」的關切。

印度多次指控加拿大政府庇護反印度分子，而加拿大則強調保障言論自由。