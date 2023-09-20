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俄艦隊白令海射彈 稱護北極航道 分析：劍指美國

編譯中心／綜合19日電
俄羅斯18日朝分隔俄國與美國的白令海上發射多枚巡弋飛彈，俄方並稱此舉是為了保護俄國在北極的北方運輸航道的演習。（路透）
俄羅斯18日朝分隔俄國與美國的白令海上發射多枚巡弋飛彈，俄方並稱此舉是為了保護俄國在北極的北方運輸航道的演習。（路透）

俄羅斯18日在分隔該國和美國阿拉斯加州的白令海等地軍演，發射多枚巡弋飛彈鎖定海上模擬目標，並強調演習目的為保護俄國在北極的北方航道。路透報導指出，俄國雖在陷入膠著的俄烏戰爭中軍力吃緊，但仍亟欲展現在北極與遠東地區保有軍事影響力；外界分析指出，軍演劍指美國。

俄國國防部指稱，共發射火神、花崗岩及縞瑪瑙型巡弋飛彈，飛行數百公里攻擊白令海上模擬敵艦目標，參演武器包括陸基、艦載和潛射飛彈與軍機，動員三軍約1萬名兵力，地點包括俄國楚科加半島及楚科奇海，演習代號「長鬚鯨2023」，由俄國海軍總司令葉夫梅諾夫校閱、指揮。

媒體稱，演習打擊白令海東北部的模擬敵方艦艇，巡洋艦瓦良格號與巡航導彈核潛艇托木斯克號發射反艦導彈，棱堡岸基反艦系統從陸上開火，全部命中數百公里外的預定目標。米格31戰機演練發射遠程空對空導彈，攔截模擬敵方巡航導彈。

俄國去年表示，擬以2035年為期，注資近300億美元，開發因全球暖化和海冰減少而更易通航的北方航道。該航道從俄國西北端、近挪威與芬蘭邊境的莫曼斯克，一路延伸至靠近阿拉斯加的白令海峽。

另外，俄國外交部18日聲明，退出巴倫支歐洲北極理事會（BEAC），並將退出原因歸咎該會西方成員國，例如現任主席芬蘭仍未確認10月會將輪值主席權移交俄方，造成該會活動自去年3月以來幾乎停擺。

俄國 阿拉斯加州 國防部

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