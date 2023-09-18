金正恩下一步 或會習近平 韓媒：不排除10月中俄朝峰會

北韓領導人金正恩（站列車上者）17日結束對俄羅斯的訪問，搭乘裝甲列車離開俄國阿爾喬姆車站。（Getty Images）

北韓 領導人金正恩 今天結束對俄羅斯 六天五夜的訪問，搭乘他的裝甲列車離開俄國遠東地區。「塔斯社」今天稍早報導，金正恩訪俄期間，收到濱海邊疆區行政首長贈送的五架自殺式無人機、一架偵察無人機、一件防彈背心作為禮物。

中央社綜合法新社與路透報導，國營媒體「俄羅斯新聞社」（Ria Novosti）公布金正恩動身的影像，並指在阿爾喬姆-濱海邊疆區1號車站（Artyom-Primorsky-1）舉行了「出發儀式」。

相關影片顯示，金正恩在紅毯上朝車廂走去，並揮手道別，背景則為軍樂隊的奏樂。

金正恩此行獲高規格接待，獲安排參觀東方太空發射場、重要的軍工設施和軍事基地，先後會見俄羅斯總統普亭和防長紹伊古，商討兩國加強軍事和防務合作事宜，擴大「戰略和戰術協同合作」。南韓總統尹錫悅17日接受媒體訪問時，重申北韓與俄羅斯軍事合作違反聯合國安理會決議，並表示韓美已再次確認若北韓意圖採取核攻擊，將以壓倒性力量因應，終結北韓政權。

另外，面對韓美日進一步加強安全合作的情況，金正恩訪俄後是否會訪問中國，引發關注。

韓聯社指出，金正恩可能會以9月23日開幕的杭州亞運會為契機訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。報導稱，金正恩一向喜歡以專用列車出行，但杭州距離平壤較遠，因此他可能會先派出包括妹妹金與正在內的朝鮮高層代表團訪華，並與中方溝通，他之後會乘列車前往北京或中國東北與中方舉行首腦會談。

報導指出，另有觀點稱，朝中俄可能會擇機舉行三國峰會。報導提及，普亭會出席10月在北京舉行的第三屆「一帶一路」峰會，如果金正恩也出席，屆時中俄朝或會舉行三邊峰會。