譴責美國 巴西總統魯拉：美國對古巴實施非法經濟禁運

巴西總統魯拉今天在其第3次擔任總統任內首次訪問古巴時表示，美國對古巴實施的禁運是「非法」。他並譴責美國把古巴列入支持恐怖主義國家名單的作法。（歐新社）

巴西總統魯拉今天在其第3次擔任總統任內首次訪問古巴 時表示，美國對古巴實施的禁運是「非法」。他並譴責美國把古巴列入支持恐怖主義國家名單的作法。

美國前總統川普 將古巴列入支持恐怖主義的國家名單，儘管拜登 政府推翻川普時期的其他措施，但迄今尚未將古巴從這份名單中刪除。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在古巴首都哈瓦那舉行的77國集團加中國（G77+China）峰會上致詞說：「古巴提倡更公平的全球治理，至今仍是非法經濟禁運的受害者。」

「巴西反對任何單方面脅迫措施，我們反對把古巴列入支持恐怖主義國家名單。」

他在致詞後數小時，動身前往紐約準備出席聯合國大會，還會與拜登進行雙邊會談。

稍早古巴當局對被貼上支持恐怖主義的標籤、以及華府自冷戰時期數十年來採取的經濟禁運措施表達憂心。古巴最大貿易夥伴歐洲聯盟（EU）27國也屢次反對貿易禁運。

古巴和經濟制裁的批評者指禁運有礙取得食品、藥品和其他關鍵發展物資。

記者請美國國務院對魯拉的發言發表看法，尚未獲得回應。