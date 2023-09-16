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金正恩訪俄引美憂 克宮：未簽軍事協議

編譯中心／綜合15日電
北韓領導人金正恩（左）仍在俄羅斯訪問，克宮發言人指出，與北韓沒有簽署任何協議計畫，圖右為俄羅斯總統普亭（右）。（美聯社）
北韓領導人金正恩（左）仍在俄羅斯訪問，克宮發言人指出，與北韓沒有簽署任何協議計畫，圖右為俄羅斯總統普亭（右）。（美聯社）

美國及其盟邦擔心，北韓領導人金正恩訪俄行可能加強俄羅斯在烏克蘭的軍事力量，並且促進北韓的飛彈計畫發展。克里姆林宮今天表示，金正恩本周造訪俄羅斯期間，未與俄國在軍事事務或其他領域簽署任何協議。

中央社引述法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「沒有簽署任何協議，而且沒有簽署任何協議的計畫。」

金正恩仍在俄羅斯，昨天在俄國總統普亭陪同下造訪阿穆爾地區（Amur）的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。他今天抵達俄國遠東地區的阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur），並直接前往一家生產戰機等設備的大型航空工廠。

這座工廠生產俄羅斯最新型戰機，塔斯社特別提到蘇愷35（Su-35）、蘇愷57（Su-57）戰機。工廠同時也生產民用飛機。

金正恩還有可能參觀建造潛艇的船廠。外界懷疑金普會討論了加強朝俄軍事合作的方案，金正恩會後的行程集中於軍事設施，如航天基地、戰鬥機廠、潛艇造船廠。

金正恩將在當天參觀完畢後，乘坐專列南下前往距此1150公里的濱海邊疆州首府符拉迪沃斯托克。預計16日中午抵達，屆時他將在參觀太平洋艦隊司令部、遠東聯邦大學後，於當天深夜啟程返回。

另外，紐約時報和美聯社報導，美國官員透露，烏克蘭總統澤倫斯基將於將於20日前往紐約出席聯合國大會，並於21日在白宮與美國總統拜登會面以及前往國會山莊會見國會議員。

據了解，澤倫斯基這次預計不會向國會發表演說，但預計將在國會大廈與國會領袖舉行會議。

金正恩 俄羅斯 俄國

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