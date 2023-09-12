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金正恩搭專列赴俄 「普金會」談軍售還會有什麼？

編譯中心／綜合11日電
北韓領導人金正恩（左）2019年年4月曾在海參崴會晤俄國總統普亭（右）。（美聯社）
北韓領導人金正恩（左）2019年年4月曾在海參崴會晤俄國總統普亭（右）。（美聯社）

北韓官媒朝中社11日報導，其領袖金正恩應俄羅斯總統普亭之邀訪俄，訪俄期間將舉行「普金會」。克里姆林宮新聞局同日也宣布，應普亭邀請，未來幾天金正恩將對俄國進行正式訪問。這將是金正恩四年多來首次出訪。

朝中社報導未詳述金正恩此行何時出發、預計抵達時間和普金會日期等具體日程。俄國政府也只證實此行，不願說明細節。

南韓官員11日引述情報單位消息，稱金正恩搭乘的專用列車11日下午已從平壤出發前往俄羅斯。韓聯社及部分俄媒報導，金正恩的專列預計將駛到俄國濱海邊疆區海參崴站，該站當天已大幅加強維安警戒，月台上可見大批警力，還有牽警犬的軍警與穿黑西裝男子。

克里姆林宮發言人培斯科夫表示，金正恩造訪俄羅斯且預計會晤普亭，這將會是全面性的訪問。他說，兩國的代表團將舉行會議，會談主要議題將是兩國的雙邊關係。之後若有必要，兩國領導人會繼續以一對一形式進行溝通。

數名南韓官員表示，推測金正恩可能在12日至14日與普亭會面；「普金會」預料將討論俄國向北韓購買武器等問題。白宮表示，新情資顯示，俄國和北韓的軍備談判正「積極推進」。

白宮國安會發言人柯比說，俄國國防部長蕭依古7月赴北韓參與韓戰停戰70周年活動，試圖「說服平壤出售砲彈」給俄國。紐約時報日前報導，俄國可能提供北韓飛彈技術、糧食、原料等物品，作為交換。

金正恩剛結束北韓建國75周年活動，今年北韓邀請到中國代表團出席，但俄方卻未派員參與。南韓分析家推測，俄國和北韓可能是將焦點放在時間接近的雙邊峰會上。

2011年掌權的金正恩，曾於2019年4月會晤普亭，也是金正恩最後一次外訪，此次訪問俄羅斯，將是他掌權以來第九次出訪。

BBC報導，金正恩的綠皮專用列車「太陽號」有至少20節防彈車廂，這列豪華專列沿路戒備森嚴，有安全人員掃描行經路線及沿途各站，提防遇到炸彈等威脅；因為裝甲太厚，重量遠超過一般列車，時速最高僅59公里，預料將耗時逾20小時才能從平壤開到海參崴。

俄羅斯總統普亭（中）11日在海參崴附近參觀造船廠。（路透）
俄羅斯總統普亭（中）11日在海參崴附近參觀造船廠。（路透）
海參崴火車站11日情景。（路透）
海參崴火車站11日情景。（路透）
從中國吉林省防川遠眺北韓，可見到一列綠色列車11日開往俄國與中國邊界，疑為北韓領...
從中國吉林省防川遠眺北韓，可見到一列綠色列車11日開往俄國與中國邊界，疑為北韓領導人金正恩搭乘的專列。（美聯社）

金正恩 俄國 北韓

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