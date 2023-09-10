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劍指俄國 北約在波羅的海大規模軍演

編譯中心／綜合9日電
西方盟國8日起在波羅的海參與德國主導的「北部海岸23號」海軍演習。（歐新社）
西方盟國8日起在波羅的海參與德國主導的「北部海岸23號」海軍演習。（歐新社）

俄烏戰爭日益加劇之際，西方14盟國、約3200名士兵9日參加德國主導「北部海岸23號」、在波羅的海舉行大規模海軍演習，共有30艘艦艇與潛艦、19架飛機，以及各種登陸部隊參加。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）發言人懷特（Dylan White）說，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭已從根本上改變波羅的海安全局勢，「這類演習發出了一個明確訊息，即北約隨時準備保衛盟軍的每一寸領土。」

其他參演國家包括義大利、法國、芬蘭、愛沙尼亞、丹麥、加拿大、比利時、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、波蘭、瑞典和美國。

此次演習負責人、德國海軍少將海什（Stephan Haisch）表示，這是德國海軍第一次被要求「規畫並實施如此大規模的演習」。

北部海岸系列演習由德國海軍於2007年發起。該演習每年由德國、丹麥、瑞典和芬蘭輪流負責。

德國海軍表示，今年是首次「在（北約）聯盟防禦框架內演練現實情景」。

本次演習在拉脫維亞和愛沙尼亞沿海以及境內進行。

俄羅斯也會定期在波羅的海舉行海軍演習，通常是為回應北約在該地區的演習。莫斯科上次在該地區舉行演習是在8月初。

德國 北約 瑞典

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