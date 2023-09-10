北韓建政75年閱兵 洲際飛彈未亮相 習近平、普亭電賀

北韓建政75周年，8日在平壤閱兵，金正恩（左三）攜愛女金主愛（左二）出席。（路透）

北韓 官媒9日報導，為慶祝建政75周年，8日晚間在平壤金日成廣場舉行閱兵，是該國今年第三次閱兵，定調為「民防衛武力閱兵式」，主要彰顯民防力量，既沒有動用正規軍，洲際彈道飛彈等戰略武器也未亮相。北韓領袖金正恩 攜年約10歲的愛女金主愛出席，但未發表談話。中國國家主席習近平 與俄羅斯總統普亭分別向金正恩致賀電，彰顯三方緊密關係。

綜合韓聯社、韓國時報和美國之音報導，中國國務院副總理劉國中率中方代表團出席，俄方由俄國武裝力量亞歷山德羅夫紅旗歌舞團成員參加，中俄駐北韓外交代表亦受邀。習近平在賀電中表示，無論國際與區域情勢如何演變，發展中國和北韓傳統友好合作關係，始終是中共及中國政府堅定不移方針。

新華社報導，習近平稱讚朝鮮社會主義建設事業75年來不斷取得新成就，近年在金正恩帶領下著力發展經濟、改善民生並取得重要成效。他並表示，相信「兄弟的」北韓人民定能推動朝鮮社會主義事業不斷取得新發展、邁上新台階。

南韓梨花女子大學教授李雷夫說，中俄和北韓間的合作持續增強、習近平缺席廿國集團（G20）高峰會，似乎凸顯亞洲地緣政治格局中的裂痕擴大中。

北韓定調這次是民防武裝力量閱兵，僅展現工農赤衛軍及社會安全軍等民防力量，其自豪的洲際彈道飛彈等戰略武器並未亮相。

這是自2020年10月以來，北韓連七次在晚間或深夜閱兵。金正恩父女檔此次是第16次連袂在北韓官媒消息中現身，又一次引發各界對她可能是接班人的臆測。上次是在朝中社8月29日報導中，兩人參加北韓海軍節慶祝活動。

另外，海參崴多位相關人士指稱，金正恩11日將搭專用列車抵海參崴站，再換禮車至東方經濟論壇會場俄國遠東聯邦大學。該論壇預定10至13日舉行。有報導指出，雙方將討論北韓向莫斯科供應武器以支援俄軍入侵烏克蘭的事宜，換取對方提供先進軍事技術和糧食。