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北韓夜慶建政75周年 1年3次罕見大閱兵

編譯中心／綜合8日電
北韓9日凌晨又舉行深夜閱兵，已是今年第三次閱兵，北韓領導人金正恩或藉此尋求內部團結；圖為今年7月27日「戰勝節」的深夜閱兵。（取材自微博）
北韓9日凌晨又舉行深夜閱兵，已是今年第三次閱兵，北韓領導人金正恩或藉此尋求內部團結；圖為今年7月27日「戰勝節」的深夜閱兵。（取材自微博）

北韓9日0時起在首都平壤金日成廣場舉行閱兵式，慶祝建政（九九節）75周年，中方代表團或觀摩閱兵式。這是北韓今年第三次閱兵，前兩次分別為慶祝紀念人民軍建軍75周年和「戰勝節」（韓戰《停戰協定》簽署紀念日）70周年。一年內三次大閱兵十分罕見。面對艱難前行的經濟形勢，北韓很可能借此謀求內部大團結。

韓聯社報導，北韓此前預告將舉行「民間武力閱兵式」。不同於一般閱兵式，民間武力閱兵式僅展示工農赤衛軍、社會安全軍等民防力量，洲際導彈（ICBM）等戰略武器可能也不會亮相。北韓兩年前曾舉行名為「民間及安全武力閱兵式」慶祝建政73周年，展示的武器以工農赤衛軍的民兵武器為主。

中方日前表示，國務院副總理劉國中將率團訪朝。俄羅斯是否派代表團出席尚不得而知。此外，北韓領導人金正恩是否發表講話也備受關注。

據悉，2018年建政70周年以前，北韓通常在上午舉行閱兵式。但自2020年10月勞動黨成立75周年閱兵式起，北韓連續七次在晚間或深夜閱兵。分析認為，夜間閱兵能最大限度地降低北韓落後現狀暴露的風險，還可配合華麗的照明系統烘托現場氣氛。

北韓 國務院 平壤

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