北韓首艘戰術核潛艇下水 南韓1評語吐嘈

南韓合同參謀本部就北韓公開照片研判，北韓第一艘戰術核攻擊潛艦不能正常運作。（朝中社）

南韓 國際廣播電台引述北韓 官媒報導，本月8日，北韓政權成立75周年的前一天，建造了在水下可進行核攻擊的第一艘戰術核攻擊潛艇──第841號「金君玉英雄艦」。南韓合同參謀本部指出，就照片公開的外型來看，研判這艘潛艦不能正常運作。

北韓中央通信社報導，「無限忠於我們黨革命事業的英雄的軍工部門工人階級和科技工作者建造我們朝鮮式戰術核攻擊潛艦，向迎接成立75周年的母親祖國獻禮」。

據報導，國務委員長金正恩 、李炳哲元帥、朴正天元帥、金德訓內閣總理、金明食海軍大將等黨、政府和軍部領導幹部出席，海軍東海艦隊指揮官、海兵們、鳳臺造船廠全體工人階級和科技工作者參觀了6日舉行的金君玉英雄艦下水儀式。

據推測，北韓新建造的戰術核攻擊潛艦是羅密歐級潛艦的改良型（3000噸級）。從北韓媒體公開的照片來看，艦上裝有可以發射潛射彈道飛彈的發射管。估計有6個小型發射管和4個大型發射管。

南韓軍方的一位消息人士表示，現有的羅密歐級潛艦沒有潛射飛彈發射管，但北韓在對羅密歐級潛艦進行改良的同時，也擁有潛射飛彈的發射管。這艘潛艦可同時發射搭載核彈頭的潛射飛彈（SLBM）和核魚雷「海嘯」。

金正恩表示，建造戰術核攻擊潛艦是對抗美國核動力潛艦的戰鬥力，「過去數十年間，核攻擊潛艦一直是侵略我國的象徵。如今金君玉英雄艦象徵著讓無恥的敵人感到恐怖的威懾力量」。金正恩表示，「這是世界上至今未知的我國式新型攻擊型潛艦，這不能不說是值得我們全體人民歡欣鼓舞的喜事」。

韓聯社報導，合同參謀本部相關人士向媒體表示，軍方研判北韓6日應是在咸鏡南道新浦造船所舉行下水儀式，就目前公開的潛艦外型分析，這艘新型潛艦為搭載飛彈，增加了艦橋等部分面積，「但看起來並不像能正常運作的模樣」。