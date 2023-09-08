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美媒：美、印、沙、阿聯將在G20宣布打造中東鐵路網計畫

編譯簡國帆／綜合報導
美國總統拜登與印度、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國領袖，希望在周末的G20峰會舉行期間，宣布重大的聯合基礎建設協議。（美聯社）
美國總統拜登與印度、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國領袖，希望在周末的G20峰會舉行期間，宣布重大的聯合基礎建設協議。（美聯社）

美國政治新聞網站Axios報導，美國總統拜登印度、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國領袖，希望在周末的20國集團（G20）峰會舉行期間，宣布重大的聯合基礎建設協議，將打造連結波斯灣與阿拉伯國家的鐵路網，並透過海路連結印度，以制衡中國在中東的影響力。

報導引述消息人士指出，若美、印、沙、阿聯在未來兩年敲定協商，各國領袖將簽屬諒解備忘錄，說明計畫概況，這項協議可能9日宣布，將是拜登想在G20峰會上提出的關鍵可行計畫之一。

這項計畫預料將透過鐵路網連結黎凡特（Levant）和波斯灣的阿拉伯國家，也將透過波灣的海港連結印度。若沙國和以色列關係未來恢復正常，以色列也可能是鐵路計畫的一員，透過以色列海港把觸角延伸至歐洲。

白宮拒絕評論，一名參與磋商的美方官員則說，還在準備這項宣布的作業，也還沒敲定。

Axios指出，若這項計畫正式宣布，可能提高拜登和沙國王儲賓沙爾曼在G20峰會場邊，進行雙邊對談的機率。

報導指出，美國白宮顧問蘇利文5月造訪沙國時，這項計畫就，是主要商談議題之一，之後由白燈的資深能源與機件顧問霍奇斯坦推動一系列後續協商。

拜登 印度 以色列

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