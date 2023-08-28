中國民眾為核廢水打騷擾電話 日召見中駐日大使抗議

日本外務省事務次官岡野正敬今天召見中國駐日大使吳江浩時指出，在東京電力福島第一核處理水排放入海後，日本接到了許多從中國打來的騷擾電話，為此提出抗議。圖為吳江浩。（中新社資料照）

日本 外務省事務次官岡野正敬今天召見中國駐日大使吳江浩時指出，在東京電力福島第一核電廠處理水排放入海後，日本國內接到了許多從中國打來的騷擾電話，為此提出抗議。

共同社報導，岡野正敬向吳江浩提出抗議時表示，中國因福島第一核電廠處理水排放入海，對日本水產品實施的進口限制措施未基於科學根據，令人極其遺憾，再度要求立即取消對日本食品的進口限制措施。

東京電力公司今天透露，從開始排放福島第一核電廠處理水的24日至27日期間，從中國打到該公司的電話合計超過了6000通。

根據共同社，在福島第一核電廠處理水排海啟動後，在中國的日本人學校接連遭到投擲石塊和雞蛋 等騷擾。

中國國內反日情緒進一步升溫，有人在網路上呼籲向日本國內打電話抗議以及抵制日貨，赴日團體旅遊也紛紛遭到退訂。

日本政府相關人士透露，有中國人24日向山東青島的日本人學校校區內投擲石塊，已被公安部門拘捕，學校設施和學生未受損害。

江蘇蘇州的日本人學校25日發現校區內有多處被投擲雞蛋，校方已報警，安防已加強。上海的日本人學校據稱接到了抗議福島核處理水排海的電話。