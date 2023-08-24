日本核汙水排海 中國宣布：全面暫停進口日本水產品

日本於日本時間24日11時開始啟動核汙水排海，中國外交部隨即向日方提出嚴正交涉，並痛批日本必將長期受到國際社會譴責。（美聯社）

日本 於台北時間24日12時開始啟動核汙水排海，中國海關總署公告，自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

中國海關總署公告，為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

中國外交部也向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。外交部並以發言人名義發布新聞稿，痛批日本必將長期受到國際社會譴責，並稱中國政府將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。

中國外交部發言人指出，日本福島核汙染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事。自人類和平利用核能以來，人為向海洋排放核事故汙染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。

新聞稿稱，12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

中國外交部強調，日本政府沒有證明排海決定的正當合法性，沒有證明核汙染水淨化裝置的長期可靠性，沒有證明核汙染水數據的真實準確性，沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，沒有證明監測方案的完善性和有效性，也沒有同利益攸關方充分協商。

新聞稿指出，海洋是全人類的共同財產，強行啟動向海洋排放福島核汙染水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋汙染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。

中國外交部表示，「日方將核汙染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康」。