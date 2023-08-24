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美中角力戰 南太島國不想得罪擬宣布中立

編譯中心／綜合23日電
美中競逐南太平洋，四個南太島國及地區巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟與新喀里多尼亞島考慮宣布中立。圖為拜登總統（左三）2022年9月在白宮歡迎太平洋島國領袖。(美聯社資料照片)
美中競逐南太平洋，四個南太島國及地區巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟與新喀里多尼亞島考慮宣布中立。圖為拜登總統（左三）2022年9月在白宮歡迎太平洋島國領袖。(美聯社資料照片)

因應美國與中國又在包括南太平洋在內的全球激烈競爭，四個南太島國及地區巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟與新喀里多尼亞島的領袖同日齊聚萬那杜，考慮宣布中立。

路透22日引述官員報導，美拉尼西亞先鋒集團（MSG）五個成員萬那杜、巴紐、索羅門、斐濟以及新喀里多尼亞島執政黨卡納克社會主義民族解放陣線（FLNKS）的領袖，23日在萬那杜國家會議中心舉行兩天會議。

萬那杜副總理塞瑞邁亞21日在外長會議後表明，與會領袖將考慮宣布建立和平中立區。

萬那杜每日郵報22日報導，塞瑞邁亞表示，五個國家地區將考慮MSG地區和平與中立宣言草案，以推動實施MSG安全倡議，滿足MSG地區的國安需求。

這五個成員位於南太戰略要地，二戰期間曾在美國為首同盟國和軸心國日本之對抗中扮演舉足輕重角色。21世紀的今日再度成為地緣政治競爭中心，例如索羅門與中國簽署安全協議；巴紐與美國簽署國防合作協議；斐濟上周與美國共同主辦印太國防首長會議，中方也派代表出席。

萬那杜總理卡爾薩考由於與澳洲簽署安全協議，被在野黨領袖、前總理羅曼指稱危及萬那杜中立地位，部分國會議員亦擔憂因此惹惱北京，而中國是萬那杜基礎建設資金的主要貸款國。

北京 澳洲 貸款

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