拚今年舉行中、日、南韓三方峰會？ 南韓外交部：籌備中

中國、日本和南韓三方高峰會，上次2019年在成都舉行後，至今停擺。從左至右分別為當時出席的3國領袖南韓總統文在寅、中國國務院總理李克強與日相安倍晉三。（美聯社）

韓聯社21日引述南韓 外交部官員報導，南韓是中國、日本、南韓三方高峰會輪值主席國，為使該峰會於今年內順利舉行，首爾正與中日兩國保持密切聯繫。

有記者提問關於該峰會的籌備作業是否進展順利？該官員表示，中日及南韓藉由7月在印尼雅加達召開3國和東協（ASEAN）的東協加3外長會議等重要溝通管道，就儘快重啟3國政府間協商機制達成共識，3國各層級均為此持續密切聯繫。

南韓外長朴振與回任中國外長的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，7月在東協加3外長會議場邊，一致同意應該設法重啟中日及南韓政府間協商機制。

中日、南韓峰會自2008年起，由3國輪流主辦，當年是中國前國務院 總理溫家寶、南韓前總統李明博，以及擔任東道主的日本前首相麻生太郎。上次已可回溯到2019年12月在成都舉行，由中國前國務院總理李克強、去年遇刺身亡的前日相安倍及去年卸任的南韓總統文在寅出席，之後停擺迄今。做為輪值主席國，南韓政府和相關方面商討推動3國外交部門工作層級磋商。

韓聯社報導認為，美日、南韓18日在馬里蘭州大衛營舉行3國空前的單獨、專程三方峰會，遏止北京 的立場鮮明，可能影響首爾和北京關係，以及中日、南韓三方峰會成行的可能性。不過，北京仍持續強調中日、南韓三方合作的必要性，因此中方針對三邊峰會於今年內重啟的動作仍將繼續。