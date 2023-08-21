俄登月失敗 探測器「月球25號」墜毀月球表面

「月球25號」探測器11日從俄國東方太空發射場升空(圖)。(美聯社)

俄羅斯聯邦太空總署20日表示，無人探測器「月球25號」偏離預定航道後，已墜毀在月球表面，俄國 近50年來首次執行登月任務以失敗告終。

俄國太空總署指出，19日下午2時57分後就與月球25號失去連線，初步調查顯示，探測器進入著陸前軌道時出現問題，導致重800公斤的探測器「撞擊月球表面，如今已不存在」。

這是俄國47年來首次執行登月任務。攜帶「月球25號」的「聯合號2.1V」型火箭11日於莫斯科以東5550公里的東方太空發射場發射升空後，「月球25號」16日成功進入月球軌道。

「月球25號」原本計畫21日於月球南極表面著陸，之後在月球南部極區運作一年，探索科學家認為可能存在冰水及稀有元素的區域，但該探測器進入降落軌道的過程中出現問題，最終墜毀。俄國太空總署表示，已成立跨部門專案小組，調查「月球25號」墜毀原因。

儘管美國與中國都曾於月球表面著陸，但至今仍無任何國家成功降落月球南極。

俄國上次探索月球任務在1976年，當時「月球24號」成功著陸。BBC說，這次俄國探月失敗，對俄國太空總署是重大打擊。近年來俄國非軍事太空計畫逐漸式微，因經費逐漸流向軍方。

路透報導，俄國航太技術於蘇聯時期曾一度達高峰，與美國並列世界太空強權，但近幾十年來，俄國太空技術發展大不如前，距離俄國上一次太陽系探測任務成功已逾35年。

1957年，蘇聯搶先美國、成功發射人類史上第一枚進入地球軌道繞行的人造衛星「史普尼克1號」，1961年更首度把人類送上太空。35年前，俄國發射維加1號與維加2號探測金星，是俄國太陽系探測計畫最後一次成功。

紐約時報報導，近幾十年來，俄國航太領域逐漸式微，1988年及1996年兩次火星 任務都失敗，2011年「福保斯格朗特號」探測器原本計畫登陸火星的衛星，卻連地球軌道都沒成功離開，並於發射後數月墜毀太平洋。

事後調查發現，由於俄國太空總署經費拮据，探測器的製造與測試預算縮水，福保斯格朗特的部分電子零件並未經過太空低溫與輻射相關適性測試。

近年來俄國太空活動幾乎侷限在低地軌道，包括載運太空人 到美俄合作的國際太空站。由於俄烏戰爭導致俄國遭西方制裁，在財務和技術上都陷入困境的俄國太空計畫，可能進一步受阻。