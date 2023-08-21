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強國掀月球淘金熱 印度23日接力挑戰

編譯易起宇╱綜合20日電

俄羅斯「月球25號」登月失敗，促使印度加緊努力，要超越俄國成為全球第一個登陸月球南極的國家。世界強權之所以再度燃起登月熱，除了事關國家榮耀，更攸關月球上龐大的礦產潛力，因而掀起「月球淘金熱」。

印度的「月球飛船3號」7月就已發射，計畫23日降落月球南極；「月球飛船3號」採取較迂迴但節省燃料的路徑前往月球，因此較晚發射的俄國探測器花費更多時間才到月球。如今俄國計畫失敗，印度有希望成為第一個登陸月球南極地區的國家。

月球距離地球38萬4400公里，透過其軸心減緩地球的轉動，確保地球氣候更穩定，也引發地球的海洋潮汐。月球上的氣溫變化很大，向陽面的氣溫最高可升至攝氏127度(華氏260.6度)，但背陽面氣溫卻會降至攝氏約零下173度(華氏零下279.4度)。月球的大氣層也無法抵禦太陽輻射。

印度「月船1號」2008年首次在月球發現水，美國太空總署（NASA）表示，該任務在月球表面偵測到水分子，且集中在兩極。水對人類生存來說至關重要，也是火箭燃料中氫和氧的來源。

月球還有大量地球上少見的氦同位素「氦-3」，歐洲太空總署表示，這種元素可提供核融合反應爐能量，但不具輻射，所以不會產生核廢料。NASA估計，月球上有100萬噸的氦-3。波音公司研究顯示，月球也有可用於智慧手機、電腦等先進科技的稀土金屬，包括鈧、釔和15種鑭系元素。

目前還無法完全確定到月球挖礦的任務要如何執行，但至少須先搭建部分基礎設施。雖然月球上有水，允許人類長期留待，但月球的整體狀況意味著仍須由機器人負擔多數勞務。

目前在月球採礦的法規尚不明確，且各方意見分歧。聯合國1966年的外太空條約表示，沒有國家可聲稱對月球或其他星體的主權，且太空探索應為所有國家帶來利益。

但律師指出，這項條約並未明訂民間實體可否對一部分月球聲稱主權。

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