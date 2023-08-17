北韓首提金恩案 揭露叛逃美軍為何對美灰心

一名男子走過首爾街頭的電視，新聞正播報美軍金恩越界進入北韓消息。（Getty Images）

北韓 官媒朝中社16日報導，7月18日擅自越過兩韓 邊界進入北韓的23歲非裔駐韓美軍二等兵金恩，已承認非法擅闖北韓，並表達尋求北韓或第三國庇護之意；這是北韓首度公開提到此人。

南韓韓聯社16日報導，朝中社同日刊登題為「針對美軍士兵崔維斯．金恩之初步調查結果」報導，描述這起事件經過。內容寫道他當天在板門店共同警備區（JSA）南韓一側參觀時，故意闖入北韓一側，隨即被執勤中的北韓軍人抓獲。

朝中社報導，北韓調查人員說，金恩表示，他對美軍中的不人道虐待和種族歧視極為反感，因此蓄意越界，已表達留在北韓或第三國的意願。該調查結果聲稱，這凸顯他對美國社會的不平等灰心。

朝中社報導中並未提到北韓是否會庇護金恩，他的健康狀況、人在何處也不明。北韓表示將繼續調查此事，顯示可能尚未決定如何處置他。

路透16日報導，美國官員認為他是預謀越界，但事發至今仍不願將他歸類為戰犯。美國國防部表示，無法查證金恩在該朝中社報導中的說詞，仍著重使他平安返美。五角大廈也不願說明，美方是否知道更多來自北韓的此事詳情。白宮及聯合國盟軍司令部均不予置評。

短期內，北韓將把金恩當成反美宣傳工具，美軍身分讓他較有可能留在北韓，但目前北韓顯然尚未決定是否要收留他。

紐約時報報導，過去北韓對非法越界的美國人，一向採取軍民區分處理原則。北韓會收留叛逃美軍，准許他們留下並成家。但美國平民越界會被監禁，最後的處置包括釋放、驅逐、起訴勞改，並將這些美國人當成和美國談判的籌碼。

不過，英國廣播公司引述布魯塞爾智庫國際危機組織顧問葛林報導，北韓16日的聲明強調金恩是非法入境，這暗示就算他想待在北韓，平壤 可能也不打算留他。

分析家表示，美國和北韓近年來關係緊張，拘留金恩可讓平壤在反美宣傳上借題發揮。平壤最有可能趁機加油添醋，凸顯美國種族主義與其他問題，並反駁美國和聯合國安理會對北韓人權的批評。

當天金恩參加的觀光團，到達接近行程尾聲的景點JSA。遊客於JSA被允許在做為韓戰談判場地的「藍屋」活動，由於藍屋正好橫跨兩韓邊界，遊客在該建築內相當於在南、北韓間穿梭。穿便服的金恩此時趁機溜進北韓。