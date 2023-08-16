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金正恩和普亭互致信函 深化戰略關係

編譯中心╱綜合15日電
北韓領導人金正恩（左）和俄羅斯總統普亭（右）。（朝中社資料照片）
北韓領導人金正恩（左）和俄羅斯總統普亭（右）。（朝中社資料照片）

平壤國營媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩和俄羅斯總統普亭今天致函對方，誓言讓雙方關係發展成為金正恩所謂的「長期戰略關係」。

路透報導，金正恩和普亭互致信函，慶祝朝鮮半島脫離日本殖民統治78周年。日本曾於1910年至1945年間殖民統治朝鮮半島。

金正恩在信中說，兩國友誼源自第二次世界大戰抗日勝利，如今又在對抗帝國主義者專斷行徑和霸權的鬥爭中，「充分展現其不敗、強大的實力」。金正恩在信中表示：「我堅信（雙方的）友誼和團結一致將進一步發展成為長期戰略關係，以符合新時代的需求。」

美國先前指控北韓向俄羅斯提供火砲、肩射火箭和飛彈等武器，助其攻打烏克蘭。平壤和莫斯科則否認雙方有任何軍火交易。

上月，俄國國防部長和金正恩在一場閱兵典禮中並肩檢閱平壤最新的核能力飛彈和攻擊無人機。

普亭也致函金正恩，祝賀北韓祖國解放日，他也矢言深化兩國關係。根據克里姆林宮發布的新聞稿，普亭在信中說：「我確信雙方將繼續在所有領域合作，以造福人民，並為強化朝鮮半島及整個東北亞地區的穩定和安全共同努力。」

此外，韓國、美國和日本領導人將於18日在大衛營（Camp David）峰會中，討論北韓、烏克蘭等安全合作議題。

金正恩 北韓 普亭

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