光復節演說 尹錫悅熱擁日本「從敵人變伙伴」

南韓總統尹錫悅發表光復節演說，直指北韓共產勢力偽裝成民主運動家。（路透）

南韓總統尹錫悅15日發表光復節演說，表示在二戰時期為敵的日本 已成為共享普遍價值、追求共同利益的合作伙伴。他指出美韓同盟與美日韓安保合作的重要性與日俱增，稱美韓同盟為基於普遍價值結成的和平同盟，也是繁榮的同盟。

他說，為了根絕北韓 核武與飛彈威脅，必須透過三方緊密的偵察資產合作，達成即時共享北韓飛彈動向的體系；美日韓安保合作在朝鮮半島及區域重要性日漸增強，本周即將進行的三方峰會預計將成為有助朝鮮半島與印太地區和平繁榮的合作里程碑。

尹錫悅也說明，日本向聯合國 司令部提供的七處後方基地，是斷絕北韓南侵的最大抑制因素，若北韓南侵，聯合國軍司令部會自動、立即介入及懲戒；日本聯合國軍司令部後方基地可充分提供聯合國軍陸海空儲存戰鬥力。

強調國際合作以對抗共產勢力侵略的尹錫悅，就外交政策則強調在國際社會上全方位執行責任外交和貢獻外交，「在為國際自由、和平、繁榮做出貢獻同時，也能構建大韓民國自由、和平、繁榮的道路」。

除為烏克蘭提供財政協助，尹錫悅也重申推動對北韓的「大膽提案」，透過與國際合作促使北韓重返對話與合作，強調北韓人民的民生安全並非透過核武、飛彈能改善。

尹錫悅還說，共產勢力偽裝成民主運動家等，以虛偽情報進行煽動，強調將與美日合作守護民主自由。

他表示，南韓獨立運動並非只為找回國家主權，而是在恢復主權後與共產勢力對抗，守護自由並實現產業發展、經濟增長和民主化。他並批評70多年來一直維持極權主義體制和壓迫統治的北韓，未能擺脫貧困和貧窮，反應了兩韓分別選擇自由民主和共產極權的明顯差異。