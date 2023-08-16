二戰戰敗78年 日皇1個態度與日相強烈對比

日皇德仁夫婦在日本武道館舉行的全國戰歿者追悼式行禮致意。(路透)

8月15日是日本 二戰戰敗投降78周年，日皇德仁說，在回顧過去、深刻反省的基礎上，懇切希望不再發生戰爭慘禍；日相岸田文雄 也誓言貫徹不讓戰爭的慘禍重演，但依舊未提及對亞洲諸國的加害責任。

日本政府主辦的全國戰歿者追悼式於日本武道館舉行，與會人士包括日皇德仁、皇后雅子、岸田文雄及戰爭遺族等，並於正午全員一同默禱，追悼在中日戰爭、二戰喪命的310萬人。

德仁致詞時說，想到許多人失去生命及家人，再次感到沉痛的悲傷。他說，念及國民一路經歷許多苦難，感慨萬千，回顧過去深刻反省，懇切祈願不再重蹈戰爭慘禍覆轍，對在戰爭失去生命或在戰爭中倒下的人們，與全體國民一起，表達由衷的悼念，祈求世界和平與日本更上層樓的發展。

包括平成時代，日皇已連續9年在追悼式提及「深刻反省」。

岸田在致詞表示，日本當今的和平繁榮，都是在戰歿者寶貴性命與苦難歷史之上建構起來。他提及俄烏戰爭爆發一年半，誓言會與國際社會合作，不再讓戰爭發生。他說，將歷史教訓銘記於心，盡力促進世界和平與繁榮。不過岸田與已故前首相安倍 晉三一樣，沒再提及對亞洲國家的加害責任。

另外，高齡104歲的人瑞竹內笑子帶著亡夫的「陣亡公報」參加，成為與會最高齡人士，除悼念被戰爭帶走的亡夫並訴說戰爭的無意義與殘酷外，也再次立誓反戰，她說，「戰爭奪走了認真善良的人的簡單幸福，沒有什麼像戰爭這般無意義且殘酷」。

日本從1990年代以來，原本歷屆首相在追悼式致詞都會提到日本戰時對亞洲帶來重大損害與痛苦，「代表國民表達深刻反省之意」；但安倍2012年底二度執政後開始改變，至今已連續11年未再提到「反省」，與日皇致詞時表明「深刻反省」形成對比。

受颱風侵日的影響，今年參列的遺族約1500人，從7歲到104歲都有，是疫情前的1/3，戰後才出生的遺族超過四成。

今年經濟安全保障大臣高市早苗、自民黨政調會長萩生田光一、前環境大臣小泉進次郎等人都在15日前往靖國神社參拜。岸田與去年一樣，透過代理人以自民黨總裁名義、自費納貢。