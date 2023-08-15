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傳伊朗放慢濃縮鈾作業速度 布林肯：樂見降低核威脅

中央社／華盛頓15日電
國務卿布林肯。（美聯社）
國務卿布林肯。（美聯社）

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，他無法證實伊朗放慢積累近武器級濃縮鈾速度的傳聞，但樂見伊朗降低核威脅所採取的任何做為。

路透社報導，布林肯也向記者表示，伊朗將美國被拘留者改為居家監禁，與美國對伊朗策略的其他層面無關，他說這只是反映了嚇阻、施壓與外交策略。

消息人士10日說，根據協議的一部分，伊朗可能會釋放5名遭關押的美國公民，以換取在韓國遭凍結的60億美元資金解禁。伊朗允許4名遭關押的美國公民轉出監獄改為居家監禁。第5名被拘留者已改為居家監禁。

華爾街日報11日報導，伊朗已大幅放慢積累近武器級濃縮鈾的速度並稀釋部分濃縮鈾庫存，這些舉動可能有助於緩和與美國間緊張關係，並重啟關於伊朗核計畫的更廣泛會談。

布林肯在記者會上說：「自美國退出伊朗協議後，伊朗日益升高核威脅，我們當然樂見伊朗對實際降低核子威脅所採取的任何做為。」他暗指前美國總統川普2018年退出伊朗核子協議。

根據伊朗與6個強權2015年達成的聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action），伊朗已同意限制核計畫，這將使德黑蘭當局更難取得核武，以換取美國、歐洲聯盟（EU）與聯合國放寬制裁。伊朗否認有發展核武的野心。

記者問到，伊朗據稱放慢濃縮鈾作業速度與將被拘禁者改為居家監禁之間是否有任何關聯時，布林肯說這是不同的議題。他說：「我們正推動將遭伊朗錯誤監禁的人帶回美國的協議，與我們希望達成成功的結論是兩碼子事，而這是我要強調的地方。」

法新社報導，布林肯今天矢言，儘管與德黑蘭當局達成協議釋放囚犯，美國將針對受爭議的核計畫持續向伊朗施壓。

布林肯跟記者說：「我們對伊朗的整體做法沒有改變。我們持續實行嚇阻、施壓與外交策略。」

他說：「我們一直表明伊朗必須降低緊急情勢，為未來的外交創造空間。」

布林肯說，美國仍「致力於確保伊朗永遠不會取得核武」，並將追究伊朗「侵犯人權與破壞穩定行為」的責任。

伊朗 布林肯 美國公民

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