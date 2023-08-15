因應北韓、俄烏情勢 太空軍首次加入美韓軍演

南韓和美國將於21日至31日舉行「乙支自由護盾」年度聯合演習，以因應北韓核武及烏克蘭戰爭情勢變化。圖為南韓京畿道美軍基地。(歐新社)

美國與南韓 軍方21日起至31日將舉行代號為「乙支自由護盾」（UFS）的演習，以因應北韓 核武高度發展及俄烏情勢變化，美國太空軍將首次參與聯合軍演。

南韓合同參謀本部表示，這次演習採用背景將反映北韓核武、飛彈能力高度發展，以及俄烏戰爭情勢變化，軍方希望藉此全面強化防衛、因應網路與恐怖攻擊能力，以及民防支援相關政府部門的戰時應變能力。

今年演習規模預計較去年進一步擴大，訓練內容涵蓋小隊級至旅團級實戰訓練。駐韓美軍表示，這次將是太平洋最大規模演習，透過太空軍加入演習，作戰將更具多樣性。

今年的美韓聯合野外機動訓練項目也將從去年的13項大幅增加至逾30項，以因應北韓日漸升高的軍事威脅。

韓聯社報導，今天公布軍演計畫時，美韓軍方首次說明澳洲、加拿大、法國、英國、希臘、義大利、紐西蘭、菲律賓、泰國等聯合國軍會員會以中立國身分參與軍演。駐韓美軍說明，聯合國軍司令部往年都會參與這類演習。

這次演習分為兩階段，第一階段在21日至25日進行，第二階段於28日至31日進行。為避免北韓於演習期間進行飛彈試射等挑釁，南韓軍方將強化監視防衛措施。

此外，波蘭內政部長卡明斯基(Mariusz Kaminski)今天表示，波蘭拘留2名在華沙與克拉科夫「散播瓦格納 集團(Wagner Group)宣傳資料」的俄羅斯公民。

波蘭媒體報導，近日出現有瓦格納標識的貼紙，上面用英文寫著「我們在這裡 — 加入我們」的字，並印有二維碼(QR code)，導往一個有關瓦格納集團的俄羅斯網站。

波蘭警告，瓦格納傭兵可能發起挑釁，將把邊境的駐軍人數增加至1萬人，以作為回應。