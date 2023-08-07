中國海警南海砲襲菲船隻 菲律賓召見中國大使

菲律賓總統小馬可仕表示，中國海警在有爭議的南海攔截並用水砲轟擊菲律賓船隻後，馬尼拉召見中國駐菲律賓大使。(路透)

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）表示，中國海警在有爭議的南海攔截並用水砲轟擊菲律賓船隻後，馬尼拉6日召見中國駐菲律賓大使。

中央社引述法新社報導，小馬可仕告訴記者：「我們的外交部長今天召見黃大使，並提出口頭照會，其中包括有關所發生事件的照片和影片，我們正在等待他們的答覆」。

最新一起事件發生在5日，當時菲律賓海岸防衛隊正在護送數艘包租船，這些船為駐紮在南沙群島（Spratly Islands）仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的菲律賓軍事人員運送糧食、水、燃料和其他物資。

中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，每年有數兆美元的船運貿易通過南海。台灣、汶萊、馬來西亞、菲律賓和越南 也對這片海域提出主權聲張。

位於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（PCA）2016年作出裁決，認定中國擁有南海大部分主權的歷史主張並無根據，北京 則無視這項裁決。

菲律賓軍方和海岸防衛隊指控中國海警在補給任務中進行攔截並發射水砲。

他們譴責中國船隻的行為既「非法」且「危險」。美國、英國、澳洲 和歐盟也批評北京的行為。

中國昨天表示，已對「非法」進入中國水域的菲律賓船隻採取「必要管控」。